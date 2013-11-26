美国成屋待完成销售降至10个月低位

* 10月成屋待完成销售指数较前月下降0.6%

* 成屋待完成销售指数降至10个月最低

* 服务业活动在11月初反弹

路透华盛顿11月25日 -美国10月成屋待完成销售指数触及10个月低点，但11月初的服务业活动强势反弹，表明随着年底临近美国经济展现出一定韧性。

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国10月成屋待完成销售指数较前月下降0.6%，至102.1，为去年12月来最低。

这是该指数连续第五个月下滑，意味着今年剩余时间房屋转售状况或将维持弱势。这些销售合同在一两个月后完成出售。10月房屋转售为连续第二个月下降。

“数据表明低迷的房屋销售情况将持续至年底，今年夏季金融环境收紧确实造成了负面影响，”法国巴黎银行驻纽约分析师YelenaShulyatyeva说。

9月成屋待完成销售指数修正为下降4.6%。该指数10月同比下降1.6%。

分析师表示，成屋销售疲弱可能促使美联储坚持每月850亿美元的购债计划直至明年初。他们原本预期10月成屋待完成销售指数会比前月上升1.3%。

美联储把楼市作为促进经济成长和就业的渠道。其在上月的会议上指出，楼市复苏最近几个月有些减缓。

全美不动产协会(NAR)表示，10月联邦政府关门16天，妨碍潜在买家进入市场。

该协会预计成屋销售签约数量将反弹，但提醒库存不足仍是一个抑制因素。

浏览成屋待完成销售图表，请点选(link.reuters.com/tax34t)

**前景光明**

“11月稍早的数据貌似好转，抵押贷款购房申请量在月中从很低的水平回升，”摩根大通驻纽约分析师DanielSilver表示。

“每周购房申请数据波动很大，但可能预示着房地产市场活动最近开始一定程度的回升，至少是在持稳。”

抵押贷款利率上涨一度打压了房屋销售。由于市场预期美联储将开始缩减购债规模，利率自5月以来飙升。据房贷美称，利率9月时达到4.49%，为2011年7月以来最高。但此后利率有所回落。

另一份报告显示，金融数据机构Markit称，11月服务业采购经理人指数(PMI)初值升至57.1。

服务业数据、零售销售以及非农就业数据，为第四季初的美国经济呈现出一片向好的景象。

分析师预计第四季国内生产总值(GDP)增速将有所减缓，因企业在第三季快速积累库存后进行削减。

“其他数据显示就业市场仍将复苏，信心再度回暖，我们预计房屋销售在未来数月将再度开始增长，”High FrequencyEconomics首席美国分析师Jim O'Sullivan表示。

“但在目前，数据疲弱令美联储对缩减购债保持警惕。”

东北部和中西部成屋待完成销售出现增长，但在西部下滑4.1%。(完)

(编译 朱晓军；审校 侯向明)

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