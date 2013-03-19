美国2月数据显示楼市复苏正加速

* 2月房屋开工年率升至91.7万户

* 建筑许可与独栋房屋开工均增至2008年以来最高

* 数据表明美国房屋市场复苏加速

路透华盛顿3月19日 - 美国2月新屋开工年率上升，建筑许可攀升至2008年以来最高，这些迹象均表明房屋市场的复苏正在加速。

美国商务部周二公布2月房屋开工增长0.8%，年率达到91.7万户。房屋建筑许可跳增4.6%至94.6万户，为2008年6月以来最高。

上述楼市数据是最新证据，说明第一季美国经济增长已经积聚了相当能量。楼市活动正帮助抵御财政政策收紧对经济带来的不利影响。

“房屋市场不仅将对经济增长，也会对增加就业作出重大贡献，”U.S. Bank旗下The Private Client Reserve的固定收益分析师Dan Heckman表示。

美国建筑业2月新增4.8万个就业岗位，是自经济临近衰退以来的最高升幅。

尽管近期经济表现有所改善，但美国联邦储备委员会(美联储/FED)在周二和周三的会议上，料将决定继续推进每个月购买850亿美元债券的计划，直至其认为就业市场前景出现更加重大的改善。

美联储将于周三1800GMT宣布政策决定。

去年房屋建筑活动为经济增长作出正面贡献，为2005年以来的首次；房屋开工和建筑许可数据也令外界益发预期，该行业今年将为经济提供更加强有力的支持。

“房屋建筑活动继续回升，扶助经济复苏，”PNC Financial Services分析师Gus Faucher指出。“建筑许可的增长暗示，春季的房屋建筑活动将十分稳健。”

浏览美国房屋开工图表，请点选：

(link.reuters.com/gyh24t)

**春季势头强健**

楼市数据支撑美国股市，不过塞浦路斯议会否决了为获得欧盟援助而向银行存款征税的提案后，标准普尔500指数收跌。塞浦路斯议会反对该计划，重新激起市场对欧元区稳定性的担忧，美国政府公债收益率(殖利率)也下跌。

美国就业形势的稳步改善提高了对房屋的需求，而市场供应较少也帮助推高房价。这两方面因素预计将支撑2013年全年的新屋建筑活动。

2月独栋房屋开工增长0.5%，达到2008年6月以来最高水准。

周四出炉的数据料将显示，2月成屋销售增至2009年购房者享有的联邦税惠到期以来最高。

然而，房屋市场现状仍远不及以前，新屋开工年率还不到衰退前顶峰时期的一半，接近1990年代初期的水平。

而且，楼市复苏也一直是磕磕绊绊。周一发布的数据显示，3月房屋建筑商景气指数跌至五个月以来最低，因供应链顾虑和成本上升压制了建筑商的乐观情绪。(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)

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