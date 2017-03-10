美国财长呼吁国会提高举债上限 并开始准备现金管理措施

路透华盛顿3月9日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周四呼吁国会“在第一时间”提高联邦举债上限，并宣布了为避免美国违约而可能首批实施的一些现金管理措施。

财政部表示，将自3月15日美东时间中午起暂停销售州及地方政府系列债(slugs)。

“履行我们未偿还债务的十足信用，是一项关键承诺，”努钦在周四致众议院议长莱恩(Paul Ryan)的信中写道。“我支持国会在第一时间调高举债上限，以便我们能够继续推动共同关注的那些优先事项。”

努钦称，可能采取额外的“非常措施”以避免违约。

2015年10月，美国国会没有设定具体的举债限额，只是暂停执行举债上限规定至今年3月15日午夜，以便政府可以继续进行正常的借款活动。

届时将重新给未偿总体债务设置上限，但国会需要表决通过新的上限，或者延长搁置上限规定的期限。根据财政部数据，截至周二为止，美国联邦债务总额约为19.85万亿美元。

华盛顿智库--两党政策中心(Bipartisan Policy Center)的分析师上周估计，如果财政部实施各种现金节流措施，在10月甚至11月之前，美国都应能避免付款违约。

财政部暂停销售slugs通常是第一波的现金管理措施。州及地方政府购买slugs用来暂时存放销售市政债券所得资金，以及确保税务合规。其他现金保留措施还包括暂停向联邦政府雇员养老基金计画投资，以及中止销售美国储蓄债券。(完)