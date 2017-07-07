美国检方欲没收八家银行中与朝鲜有关的资金

路透7月6日 - 根据周四公开的法庭文件，美国当局寻求从八家大型跨国银行中没收与朝鲜做交易的数家公司数以百万美元计的相关资金。

法庭文件显示，美国华盛顿特区联邦法庭首席法官Beryl Howell 5月22日同意美国检方申请的搜查令，查封八家银行中与朝鲜有关的账户，这八家银行分别是美国银行(BAC.N)、纽约梅隆银行(BK.N)、花旗集团(C.N)、德意志银行(DBKGn.DE)、汇丰(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)、渣打(STAN.L)和富国银行(WFC.N)。

文件显示，检方认为，上述银行自2009年以来代表与朝鲜有关的实体处理了逾7亿美元的违禁交易，包括特朗普当选美国总统之后的时期。

根据文件内容，部分交易是为丹东至诚金属材料有限公司(Dandong Zhicheng Metallic Material Co)以及四家相关“前台”(front)公司处理，检方称上述公司试图通过交易避开制裁、让朝鲜一方受益，其中包括朝鲜军方和朝鲜武器项目。

丹东至诚金属在中国东北的相关人士在电话中回答称，该公司并不知晓此案，不予置评。

文件未说明其中有银行是否明知故犯违反对朝制裁规定。

美国银行、德意志银行、摩根大通和富国银行不予置评。其他银行未立即发表评论，或是未立即予以回应。 (完)