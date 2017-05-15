美国抗议朝鲜出席中国一带一路峰会 朝鲜保持低调

路透北京5月14日 - 中国“一带一路”峰会周日于北京正式开幕，朝鲜保持低调，此前美国向中国警告朝鲜出席可能会影响其他国家的参与。

朝鲜出席中国今年最盛大的外交活动引人侧目。朝鲜于周日稍早发射一枚弹道导弹，藐视外界要求其抑制武器计划的呼吁。

根据朝鲜中央通讯社，朝鲜对外经济相金英才担任团长，率领代表团出席中国“一带一路”倡议会议。朝中社迄今并未提供金英才将会晤何人或谈话内容的细节。

开幕典礼的照片显示，中国国家主席习近平发表主旨演讲，金英才与白宫顾问Matt Pottinger一起抵达会场。Pottinger为美方的谈判代表。

目前并不清楚金英才与Pottinger彼此之间是否有交谈。

两位熟知情况的消息人士表示，美国驻北京大使已向中国外交部呈交外交照会，内容提到邀请朝鲜出席为释出错误的讯息，因目前正值全球试图对朝鲜再三发射导弹和核试进行施压。

尽管美方提出警告，但没有迹象显示朝鲜出席峰会有影响到其他国家的参与。这场峰会将于周一闭幕。(完)