美国抗议朝鲜出席中国一带一路峰会 朝鲜保持低调

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透北京5月14日 - 中国“一带一路”峰会周日于北京正式开幕，朝鲜保持低调，此前美国向中国警告朝鲜出席可能会影响其他国家的参与。
朝鲜出席中国今年最盛大的外交活动引人侧目。朝鲜于周日稍早发射一枚弹道导弹，藐视外界要求其抑制武器计划的呼吁。
根据朝鲜中央通讯社，朝鲜对外经济相金英才担任团长，率领代表团出席中国“一带一路”倡议会议。朝中社迄今并未提供金英才将会晤何人或谈话内容的细节。
开幕典礼的照片显示，中国国家主席习近平发表主旨演讲，金英才与白宫顾问Matt Pottinger一起抵达会场。Pottinger为美方的谈判代表。
目前并不清楚金英才与Pottinger彼此之间是否有交谈。
两位熟知情况的消息人士表示，美国驻北京大使已向中国外交部呈交外交照会，内容提到邀请朝鲜出席为释出错误的讯息，因目前正值全球试图对朝鲜再三发射导弹和核试进行施压。
尽管美方提出警告，但没有迹象显示朝鲜出席峰会有影响到其他国家的参与。这场峰会将于周一闭幕。(完)
(编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。
路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔和英国脱欧事务大臣戴维斯周一进行了英国退欧首日磋商，巴尼尔在会后表示，英国必须有序地退出欧盟。