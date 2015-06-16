数十家美国企业押注核电革命--报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月15日（记者 Timothy Gardner） - 总计投资超过13亿美元押注新一波核能可以成为对抗气候变化的生力军，所涉企业包括五角大楼的顶级军火供应商以及硅谷富豪比尔·盖茨和保罗·艾伦部分资助的企业。

Third Way智库在报告中称，新一波的核能发电厂已经吸引了超过40家美国民间企业的投资，这些发电厂使用铀以外的核原料以及水以外的冷却剂。该报告首次披露出投资于该技术的企业数量和总资金。

报告指出这些可能在10-15年时间里被开发的反应堆有助于控制美国的碳排放，降低发电投资成本。该报告最早可能在周一发布。

相关企业包括五角大楼最大的军火供应商洛克希德马丁 ，以及在经济低迷的新泽西州卡姆登市斥资2.6亿美元打造技术校园的CamdenHoltec International。

盖茨是TerraPower的资助者之一，该公司计划建造使用液态金属作为原料的反应堆。艾伦则是TriAlpha的资助者之一，该公司计划打造核聚变工厂。

Third Way清洁能源项目负责人Josh Freed指出，投资者们“认识到有竞争力的成本是关键”。这些反应堆被设计为可规模升级，从而能够让每兆瓦小时的发电成本不仅比现有核电更有竞争力，比化石燃料和可再生能源也更有竞争力。（完）