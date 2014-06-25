焦点：美国经济在第一季大幅崩跌 但目前已重新迈向增长

6月23日，图为美国新奥尔良港口等待离港的集装箱，工人们在装卸消费品。 REUTERS/Sean Gardner

路透华盛顿6月25日 - 美国第一季经济萎缩的幅度比之前估计要大得多，可以算非衰退情况下历来表现最差的一季，不过目前经济增长似乎已经强劲反弹。

美国商务部周三公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率终值为下降2.9%，创五年来最大跌幅，上月公布的修正值为下滑1.0%。

“这份报告令人惊慌。情况看起来较为忧虑，但要记得过去四个月平均每月增加了20万个就业机会，因此我们对前景持乐观态度并非全无根据，”三菱东京日联银行首席金融分析师Chris Rupkey说。

打压经济的因素包括冬季异常寒冷、长期失业救济到期以及食品券发放减少，这些抑制了消费支出。此外，企业补充库存的速度放慢亦产生影响。

但此后，所有这些暂时性因素都在消退，提振了第二季初的经济成长。

相比于4月公布的初值成长0.1%，第一季GDP环比年率已经下修了3.0个百分点，5月修正和6月终值之间的差距也是1976年有记录以来最大。

分析师此前预计GDP终值仅为下滑1.7%。鉴于第一季数据大幅下修，今年经济成长率可能难以达到2%。

投资者对疲弱经济数据不以为意，而买入美国股票。午盘时，美国公债价格上涨，美元指数微跌。

最新公布的GDP终值反映出医疗保健支出低于原先设想，这带动消费者支出创下2009年第四季以来最低增幅。贸易对经济的拖累亦甚于原先预期。

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**经济活动回升**

去年第四季美国经济成长率为2.6%，而今年第二季预计为4.0%，预期如此之高，是因为周三公布的其它数据显示，6月服务业活动触及四年半高位。

另一项经济数据显示，尽管5月国防资本财及民航飞机订单下降，带动美国5月耐久财订单下滑，但企业支出计划从4月的跌势中反弹，暗示企业投资稳步提升，这对经济持续增长至为关键。

待交货订单及库存亦上升。

“非国防资本财订单增加，出货上升，库存也恢复增长。这才是推动生产和就业增长的对症良药，”IHS Global Insight美国分析师Michael Montgomery表示。

第一季消费者支出增幅从3.1%降至1.0%。消费支出在美国经济活动中的比重超过三分之二。

第一季出口下滑8.9%，为五年来最大跌幅，初值为下降6.0%。由此导致的贸易逆差拖累经济增长率减少1.53个百分点。

其他对第一季经济增长构成拖累的因素包括补充库存步伐缓慢、天然气钻探等非住宅建设投资大幅下滑、以及政府的国防支出疲弱。

企业库存增加459亿美元，少于前月490亿美元的估计水平，亦远低于第四季的增长步伐。库存因素在第一季令经济增长率减少1.70个百分点，但第二季应能作出正面贡献。(完)

(编译 郑茵/于春红/徐文焰；审校 张荻/许娜)

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