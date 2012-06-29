美国第一季GDP增长1.9% 疲弱数据预示前景不妙

6月13日，在福特公司于肯塔基州Louisville装配厂的生产线上，工人正在组装2013款福特Escape车型。 REUTERS/John Sommers II

* 第一季GDP环比年率终值修正後仍为增长1.9%

* 消费者支出不乐观,出口增长力度减弱

* 汽车占整体增长的绝大部分,第二季前景不定

* 一周初请失业金人数减少6,000

路透华盛顿6月28日电---美国政府周四公布的一份报告证实,该国第一季经济仅温和成长,突显出美国经济在全球增长放缓之际表现脆弱.

商务部公布,第一季国内生产总值(GDP)环比年率增长1.9%,其中汽车生产贡献的增幅超过一半.终值结果与前值一致,较去年第四季3%的增速亦大大放慢.

汽车生产为GDP增幅贡献了1.16个百分点,反映出被压制需求释放的影响,但此後这一需求已经减弱.

扣除汽车的GDP增幅仅为0.7%.

"鉴於国内经济增长是由汽车行业带动,因此第二季的结果看来会相当疲软,"法国巴黎银行驻纽约资深经济分析师Jeremy Lawson说.

另据劳工部报告显示,上周初请失业金人数略微减少,但仍显示就业市场成长乏力.

多数经济分析师估计第二季经济成长率约为2%,但表示存在下行风险,因欧洲债务问题和国内财政政策前景不明,打击企业和消费者信心.

"我们认为,美国经济可能受到信心转差以及不确定性升高的影响,"巴克莱银行驻纽约资深经济分析师Michael Gapen说.

一周初请失业金人数图表:(link.reuters.com/daw98s)

第一季GDP终值图表:(link.reuters.com/jaw98s)

**消费支出和出口增长下调**

美国政府下调了消费支出及出口增长数据,说明在迈进第二季之际经济动能略低於原来的预想.

第一季消费支出增长2.5%,低於先前报告的2.7%.消费支出占美国经济活动的约70%.

由於4月和5月零售销售下降,第二季消费支出或许会表现更为疲弱.

今年前三个月出口增速为4.2%,先前报告的数据是7.2%.美国政府公布4月出口下滑,反映了中国及欧洲的需求走疲.

全球需求疲软亦损及第一季企业获利.美国商务部经济分析局周四公布,美国第一季企业税後获利修正後为减少5.7%,前值为减少4.1%.这是2008年第四季以来的首度下滑.

"这突显了美国未能免受全球其他地区疲态的影响.企业获利可能仍然承压,而这不可能有助於就业前景改善,"Lawson称.

GDP报告中也有一些正面迹象,住宅及非住宅建筑方面的投资比之前预想的要强劲.企业亦在谨慎控制库存,库存可能会提振第二季GDP.

然而,如果国内需求进一步走疲,企业可能会被迫削减库存补充规模.考虑到就业市场的暗淡景象,未来消费者支出亦可能下滑.

美国劳工部称,6月23日当周初请失业金人数下降6,000人,经季节调整後为38.6万人,仍处於表明裁员情况几无改善的区间.

美国6月16日当周续请失业金人数减少1.5万人至330万人.5月失业率升至8.2%,因为一部分人重新进入就业市场找工作.(完)

--编译 郑茵/兰秀娟;审校 程琳/张涛

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