综述：美国第二季GDP增幅放缓

* 第二季GDP环比年率初值为增长1.5%,较第一季放缓

* 消费者支出增幅创一年最低

* 库存升高,预示第三季增长放慢

* 数据或提高当局进一步实施货币刺激的机率

路透华盛顿7月27日电---美国第二季经济增长放缓,因消费者支出增幅创一年最低,这增加了美国联邦储备委员会(FED)出台更多措施提振经济复苏的压力.

美国商务部周五公布,第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长1.5%,为2011年第三季以来最慢.

第一季增幅上修0.1个百分点,至2.0%.

数据细目疲软,对外贸易拖累GDP且待售商品库存上升.这与第三季初经济活动进一步放缓的迹象一道,强化了美联储9月会议上推出更多经济刺激措施的理由.

"经济已经失去动能,几乎接近停滞.货币政策是唯一的可行选择,很有可能进一步放松政策,"加州州立大学海峡群岛分校的经济学教授Sung Won Sohn说.

疲弱的美国经济,或让总统奥巴马在11月大选中失去连任机会.奥巴马在经济掌控方面的支持率正在下滑.

上周公布的Ipsos/汤森路透调查显示,36%的注册选民认为共和党候选人罗姆尼的经济计划比奥巴马更好,而支持奥巴马政策的选民比率为31%.

白宫周五将今年美国经济增长预估从2月的2.7%调降至2.3%,2013年增长预估则从3.0%下调至2.7%.

2007-09年衰退过後,美国经济的扩张速度为1980-81年以来最慢,同时这场衰退本身也是战後程度最严重的一次.

**美联储或按兵不动**

美联储在下周的两日会议上,预计不会宣布重大政策.但目前很多分析师认为,在9月12-13日的下次会议上,联储可能启动第三轮购债计划,又称量化宽松.

然而分析师表示,美联储也有可能将此前承诺的到2014年底前维持近零利率的期限进一步往後推迟.

联储已经透过购买资产向经济挹注2.3万亿美元资金,并将隔夜利率调降至近零水平.

但并非所有分析师都认为联储将在9月向经济注入更多资金,他们辩称,经济增长放缓本身并非一个充分条件.他们认为美联储可能希望保存有限火力,以因应真正的危机.

Mesirow Financial资深分析师Adolfo Laurenti说,"如果感到将要陷入麻烦,美联储将会扣动QE3的扳机,但如果经济只是疲软,还在蹒跚前进,他们宁愿选择按兵不动."

"他们不愿意太快用尽手中的弹药,而是希望保留一部分,因为以後局面可能变得更糟."

美国政府2013年起将大幅减支和增税的相关忧虑,以及欧债危机难题,都冲击到美国经济.

分析师们称,拖累复苏的头号因素,就是担心政界不能避开今年底明年初即将到来的所谓"财政悬崖".第三季增长率预计介於1-1.5%之间.

因寄望更多货币刺激措施出台,美国股市大幅上扬,道琼工业指数.DJI於5月7日以来首次收在13,000点上方.

标准普尔500指数.SPX触及近三个月最高位.美国公债价格下跌,因GDP数据符合分析师预期.美元兑日圆上涨.

浏览第二季GDP相关图表,请点选(link.reuters.com/her69s),(link.reuters.com/ker69s);

**消费者压缩开支**

第二季经济放缓的大部分原因是因为消费者支出放缓,由於就业和收入增长迟滞,美国民众减少购买汽车.

占美国经济活动约70%的消费支出第二季增长1.5%,较第一季增幅2.5%放缓.

这样的消费者支出状况为一年来最疲弱表现.上季汽车购买活动支撑了消费.

福特汽车(F.N)本周表示,由於需求降温,预计整个汽车业在美国的销量将位於预估区间1,450万辆-1,500万辆的低端,预估包括中型和重型卡车.

支出前景也不理想.另一份报告现显示,对就业和收入的担忧使得消费者信心在7月降至一年最低水平.

汤森路透/密西根大学美国7月消费者信心指数终值降至72.3,6月为73.2.

第二季平均每月增加7.5万个就业岗位,低於第一季月均增幅22.6万个.

6月美国失业率为8.2%.美国经济需要按2%-2.5%的幅度增长才能令失业率保持稳定.

由於担心经济前景,美国民众在第二季趁汽油价格回落之际保留现金,储蓄率得以升至一年最高位.

**存货很快出清**

虽然企业库存为GDP增长贡献近三分之一个百分点,但国内需求放缓意味着企业会发现自己留着无用的库存.那将拖累第三季的GDP增长率.

不计库存,美国第二季GDP增长率为1.2%,为2011年第一季来最低水平.而今年第一季相同口径的GDP增长率为2.4%.

"库存累积规模比我们认为的要大,我想那会影响到第三季的经济增幅,"Moody's Analytics的资深经济分析师Ryan Sweet称.

"如果考虑到旱情,那将损及农场库存.现在越来越难以找到经济中的亮点."

尽管欧洲和中国需求放缓,美国出口却仍在增长,但被进口的强劲增长相抵销.因为贸易因素,GDP增长率降低了近三分之一个百分点.

第二季美国政府支出连续第八个季度萎缩,但下降步伐有所放缓.国防支出小幅减少,前两季曾大幅下降.

需求疲软抑制了第二季的通胀压力.美国第二季个人消费支出(PCE)物价指数增长0.7%,为2010年第二季以来最小增幅,第一季为增长2.5%.

第二季不计食品和能源价格的核心PCE物价指数增长1.8%,前季增幅为2.2%.(完)

--编译/审校 艾茂林/白云

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