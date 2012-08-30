美国第二季GDP上修 但不足以令美联储放弃刺激经济

2012年6月13日，福特汽车位于肯塔基州的Louisville组装厂员工在组装2013款福特Escape。摄影： REUTERS/John Sommers II

* 第二季GDP环比年率上修至增长1.7%

* 贸易增长促使上修,抵消了库存的拖累

* 增长结构相当强劲;美联储仍有可能采取行动

* 7月成屋待完成销售数据触两年高位

路透华盛顿8月29日电---美国第二季经济表现略优於先前判断,但成长步伐仍然过慢,不足以令美国联邦储备委员会(美联储,FED)关上进一步放宽货币政策的大门.

商务部周三宣布,第二季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.7%,出口更强劲增长,抵消了企业因担心国内需求疲软而放慢补充库存的步伐.

尽管较上月公布的初值增长1.5%有所改善,且增长结构相当有利,但不足以降低失业率.7月失业率微升至8.3%.

就业增长乏力、欧债危机引发的不确定性及对美国政府将在2013年大幅削减开支并加税的担忧,或迫使美联储年底前推出更多刺激举措.

"我认为这不会真正改变美联储的温和立场,"美银美林的资深分析师Michael Hanson表示,"他们会观察这个数据,并说1.7%低於趋势水平,这不是我们期望的水平,未来风险仍然很大."

普遍认为,经济成长需要达到2-2.5%才能勉强维持失业率稳定.而对於在11月大选中争取连任的奥巴马来说,经济成长乏力是其面临的障碍之一.

预计第三季经济成长会有所改善,但仍然低於潜力水平.

数据显示,美国7月成屋待完成销售指数创下逾两年高位,显示房屋市场复苏正在增强,相对而言是经济中的一个亮点.

疲弱的经济复苏导致美联储内部激烈争论,是否应该推出新一轮公债购买计划来刺激经济.

分析师称,美联储9月12-13日会议结果将是艰难的抉择.虽然就业增长略微提速,房屋和零售销售增强.但企业支出看似乏力,通胀正放缓.

美联储主席伯南克在周五杰克森霍尔召开的全球央行总裁会上,或给出更多有关货币政策前景的线索.

"经济成长虽然未强劲到能令伯南克放弃进一步放宽政策的程度,也没弱到迫使他采取新的行动,"Naroff Economic Advisors首席经济学家Joel Naroff说.

美联储公布的褐皮书显示,7月和8月初,多数地区和行业经济活动继续缓慢扩张.但褐皮书还指出,许多地区制造业活动转弱,与近期发布的地区制造业数据一致.

美国股市连续第三日变化不大,因投资者选择静候贝南克讲话.10年期美国公债价格下跌,美元指数.DXY也勉力录得温和涨幅.(完)

--编译 梁睿雪/张涛;审校 张荻/孙茉莉

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