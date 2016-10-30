综述：美国第三季经济创两年来最快增速 大豆出口劲增提供助力

路透华盛顿10月28日 - 美国经济在第三季创下两年来最快增速，得益于大豆出口劲增和库存投资反弹，抵消了消费者支出增长的放缓。

美国商务部周五公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.9%，远高于第二季的增长1.4%。

这一增速为2014年第三季以来最快，并且超过了分析师预估2.5%的扩张速度。第三季企业投资改善，不过设备支出依然疲弱。

但由于出口和库存几乎占到产出增长的一半，分析师警告称经济增长突然加速可能只是昙花一现。不过该数据仍帮助驱散了对经济可能停滞不前的担忧。今年上半年的平均经济增速仅为1.1%。

“虽然经济可能还没做好准备起飞，但今天的GDP数据暗示，经济扩张没有结束的风险，”Atlantic Trust Private Wealth Management的首席投资官David Donabedian说。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周将举行会议，分析师称该数据不太可能改变外界对于该央行将等到12月才会升息的看法，到那时美国总统大选也已结束。

美国已接近充分就业，物价压力也在稳步上升，令市场越来越相信通胀将逐步升向联储2.0%的目标水平。

此时距离11月8日总统大选仅剩不到两周时间，市场认为GDP报告提高了民主党候选人希拉里的当选希望，她标榜自己是将在奥巴马政府管理下、已经持续六年多的经济增长继续推进的最佳人选。

“这(GDP报告)对希拉里团队来说是个好消息，该团队把自己与奥巴马政府在经济方面的成绩紧密联系起来，”波士顿大学的经济学教授Robert Murphy说。

希拉里竞选团队对经济增长升温表示欢迎，并警告称，共和党候选人特朗普提出的政策将“让我们开倒车。”特朗普竞选团队则认为增长数据“不佳”，并称其凸显出有需要作出改变。

美国金融市场在GDP数据出炉后起初几无变动，但美股最终收低，因联邦调查局(FBI)称将调查希拉里使用私人邮件服务器发送的更多邮件，以决定这些邮件是否包含秘密信息。

美国公债收益率(殖利率)也小幅收低，美元兑欧元和日圆亦下滑。

**消费者支出增长放缓**

第三季消费者支出增长2.1%，为经济带来支撑，但不及第二季大增4.3%的表现。消费支出在美国经济活动中所占比重超过三分之二。

随着就业市场趋紧稳步推升薪资，消费支出在第四季可能加速。

劳工部周五发布的数据显示，第三季雇佣成本增长0.6%，与第二季增幅持平；较上年同期增长2.3%。不过另一份报告显示10月消费者信心下滑。

“汽车销售已经趋稳，围绕大选的不确定性可能让部分消费者缩手，”全美联邦信用社联盟的首席经济学家Curt Long说。“但考虑到就业市场的坚挺，经济应会继续沿当前这种缓慢但稳定增长的道路前行。”

阿根廷和巴西大豆歉收导致美国大豆出口激增，也帮助美国第三季贸易逆差收窄，从而提振增长。

美国截止8月31日的2015/16作物年度大豆出口量大增至19.36亿蒲式耳的纪录高位，因主要竞争对手巴西和阿根廷由于天气问题导致大豆歉收，迫使进口国采购的美国大豆多于预期。

经济学家称，大豆带动的出口增长激增局面可能在第四季出现逆转，但同时指出资本财与消费品出口在最近数月增长强劲。

整体出口增加10%，为自2013年第四季以来最大升幅；因此贸易为GDP增长率贡献了0.83个百分点，前季仅为0.18个百分点。

在第二季消耗库存后，企业提高支出以补充库存。第三季企业库存增加126亿美元，对GDP增长率的贡献为0.61个百分点。

非住宅建筑构造支出增长5.4%，为2014年第二季以来最快增速，第二季为下滑。非住宅建筑构造包括石油及天然气井。

企业的设备支出下滑2.7%，连续第四个季度下降。尽管随着油价回稳和美元升势逐步消退，支出下滑步伐有所放慢，但近期内不太可能强劲反弹。

住宅建筑投资连续第二季季度降低，而政府支出则回升。

美国GDP数据图表：tmsnrt.rs/1jLPbzV

美国消费者信心图表：tmsnrt.rs/2fk6Gce

消费者信心预期及领先指标：tmsnrt.rs/2eRpWLR

消费者信心与汽油价格关系图表：tmsnrt.rs/2eRqSzN

消费者信心与通胀预期关系图表：tmsnrt.rs/2fkaEBL

(完)