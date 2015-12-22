综述：消费者和企业支出助力美国第三季成长 11月成屋销售骤降10.5%

图为美国加州亚马逊备货中心，工人们在依照客户订单准备商品。 REUTERS/Fred Greaves

路透华盛顿12月22日 - 美国经济第三季成长相当稳健，因强劲的消费者和企业支出抵消了企业消耗过剩库存造成的拖累，在面临重重阻力的情况下，美国经济展现出了十足的韧性。

美国商务部周二报告，第三季国内生产总值(GDP)增长年率终值为2.0%，上月报告的修正值为2.1%。

尽管第三季成长步伐远慢于第二季的3.9%，但仍与经济的长期潜在增长率基本一致。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)上周将指标隔夜利率上调25个基点，至0.25%-0.5%，为近10年来首次升息。

升息表明美联储对美国经济充满信心，表明决策者们认为经济已克服了全球需求放缓、美元走强和能源行业削减支出造成的拖累。

“美国经济的表现不只是过得去。今天的GDP数据支持了美联储本月升息的决定，并为明年初进一步上调利率奠定了基础，”MUFG Union Bank的首席分析师Chris Rupkey表示。

尽管周二公布的另一项数据显示，上月成屋销售意外骤降10.5%，但分析师谨慎地认为不应过度解读此次下跌，称抵押贷款新政公布后导致部分购房交易的交房被推迟。

全美不动产协会(NAR)周二公布，美国11月成屋销售按月减少10.5%，为五年来最大降幅，年率为2014年4月来最低的476万户，预估为535万户。数据同强劲的房屋开工、新屋销售和建筑商信心数据形成鲜明对比。

“需求依旧，只是处理的规则发生了改变，”BMO Capital Markets的高级分析师Sal Guatieri表示，“预计12月房屋销售将会大幅反弹，因楼市基本面仍然利好，其中包括失业人口减少，抵押贷款仍处于低位，贷款标准降低和千禧代被压抑的需求潜力巨大。”

数据公布后，美股上扬，油价从数年低位反弹也扶助支撑股市。美国公债价格回落，美元兑一篮子货币走软。

从收入的角度看，美国经济成长了2.7%，上月公布的修正值为增长3.1%，因企业获利被小幅下修。

**库存仍然高企**

企业在第三季累积了价值855亿美元的库存，而非11月报告的902亿美元。这表示库存调整给第三季GDP成长造成的拖累是0.71个百分点，而非上月政府估算的0.59个百分点。

今年上半年库存增长创纪录，导致仓库里存堆满了积压商品，企业对补充库存意兴阑珊。

尽管企业使出浑身解数消化积压商品，但库存水平仍然较高，甚至可能拖累第四季成长。目前对第四季成长年率的预估为2%。

占美国经济活动三分之二的消费者支出第三季增长3.0%，与之前的估算一致。消费者支出受助于就业市场状况改善和房价上涨。接近三年高位的储蓄率和低通胀继续扶助支撑消费。

企业设备支出增长年率从之前的9.5%提升至9.9%。住宅建设投资和政府支出也被上修。

贸易对GDP的拖累略大于之前的估算。一项衡量国内民间需求，即不包括贸易、库存和政府支出的指标被上修0.1个百分点，至3.2%。

非住宅结构投资被小幅下修，以反应油价重挫后能源企业持续削减支出。(完)