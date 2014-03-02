美国第四季GDP下修 但最糟情况或已过去

调查：银行业预测2017年黄金均价接近1250美元
路透伦敦4月28日 - 尽管今年第一季黄金表现强劲，但银行界对于今年金价前景仍立场谨慎，因为如果央行加息将会使黄金黯然失色。
* 美国第四季GDP环比年率下修为成长2.4%
* 贸易、库存和消费者支出均下修
* 消费者信心、中西部制造业活动小幅上扬
记者 Lucia Mutikani 编译 王冠中
路透华盛顿2月28日 -美国政府周五将第四季经济成长数据下修，为经济丧失动能的最新迹象，但也浮现部分迹象暗示放缓最糟的情况可能已经过去。
商务部称，美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.4%，远低于上月公布的初估值成长3.2%，也低于第三季的成长4.1%。
经济面临一些阻力，包括美国政府在10月关闭了16天，冬天气候异常寒冷，拖累了12月底以来的经济活动。
长期失业补助结束，粮票发放减少，以及企业因库存高企而削减制造业订单，也让成长受到打击。
“我不认为基本面有大幅改善，”Moody's Analytics的资深经济分析师RyanSweet称。“今年的景况我们很清楚不会一帆风顺。”
第一季经济成长率预计将低于2%。但周五公布的消费者信心、地区制造业活动以及房市数据等暗示，经济正在解冻，应会让今年稍后的成长动能增强。
美国2月消费者信心温和上扬，中西部制造业活动在三个月放缓后小幅升温。此外，1月成屋待完成销售小增，此前自7月以来一直呈现下滑趋势。
“这显示经济活动部分趋稳，”TD Securities的经济分析师MillanMulraine称。“这也支持了目前的看法，即异常寒冷天气造成经济活动放缓，而我们预期这种天气未来几周将会改善。”
好坏不一的数据提振了美国股市，但美股尾盘回吐了部分涨幅，因乌克兰紧张情势升高。美股标准普尔500指数.SPX连续第二天收在纪录高位。
美国公债价格下滑，但在尾盘时脱离了日低。美元指数走跌。
参看美国GDP相关图表，请点选：link.reuters.com/guw34t
参看美国房屋销售相关图表，请点选：link.reuters.com/tax34t
参看美国消费者信心相关图表，请点选：link.reuters.com/hem86v
**2014年成长料增强**
冷冽的天气打击零售销售、工业生产、住宅建筑和房屋销售，同时也让今年初的招聘情况踩煞车。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)将近期疲软的数据视为暂时现象。美联储正在削减透过每月买债向经济挹注资金的规模。
美联储主席叶伦周四向国会表示，寒冷天气造成了数据疲弱，但经济前景要有“重大的改变”，才会让美联储暂停削减刺激规模的计划。
诚然，数名美联储官员周五表明，他们仍相信经济正处于改善的轨道上。
圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德向CNBC电视台表示，“我仍预估2014年GDP成长将较2013年强劲，”即使近期的疲弱迹象并非天气所引起的。
美国经济去年平均成长1.9%，2012年时为成长2.8%。
修正后的数据显示GDP成长率仅略高于潜在成长趋势，分析师估计该趋势约在2-2.3%。尽管数据下修，下半年仍强劲增长了3.3%，且远高于上半年的成长1.8%。
消费者支出占了修正幅度的绝大部分比例。消费者支出增长由先前的3.3%下修为2.6%。
尽管如此，该增幅仍是2012年第一季以来最快，且对GDP成长的贡献为1.73个百分点。
通胀数据上修也是个影响因素。
GDP报告中的物价指数增长1.0%，高于前值的增长0.7%。扣除食品和能源的物价指数则增长1.3%，前值为增长1.1%。
“尽管通胀不算失控，但肯定会缓解对于通胀下滑的忧虑，”苏格兰皇家银行资深经济分析师Omair Sharif称。
贸易对经济的贡献度由1.33个百分点降至0.99个百分点，显示贸易缺口较先前预估的更大。尽管如此，其对经济的贡献度仍为2010年底以来最大。
库存下修至1,174亿美元，前值为1,272亿美元。尽管如此，库存增幅仍为1998年初以来最大。
“库存下修对短期成长来说是好消息，”PNC Financial Services的首席经济分析师StuartHoffman称。
由于库存减少，企业需要下新订单的可能性也随之升高，或是增加生产来因应需求。
政府支出下修逾0.5个百分点，创一年来最大降幅。
企业支出大幅上修。经济分析师表示，企业可能趁着去年底税赋优惠结束前，大举购买设备。
“这可能让本季景况略微受创，”Moody's Analytics的Sweet称。(完)
(译文审校 白云)
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