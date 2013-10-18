美国第四季GDP环比年率料为2.3%

2013年7月18日，克莱斯勒位于俄亥俄州一家工厂的工人在工作。 REUTERS/James Fassinger

* 第四季GDP成长环比年率料为2.3%

* 财政争端给第四季GDP成长预估造成下行风险

* 多数分析师预计美联储2014年第一季开始缩减QE

* 非农就业岗位增加幅度料处于一年低位

路透华盛顿10月17日 - 周四公布的路透调查显示，美国第四季经济成长可能不像上月预估的那般强劲，因财政政策争端损及信心。

分析师原本预期，第四季标志着经济向更强劲扩张转变。然而，预算之争导致政府部分关闭，并让美国处于债务违约边缘，分析师因此变得不那么乐观。

“华府的愚蠢行为影响了消费者及企业信心。这对经济成长造成巨大约束，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff称。

这项调查在10月11日至16日进行。超过70名分析师平均预估，美国第四季国内生产总值(GDP)成长环比年率为2.3%。

虽然这一估值仅略低于分析师在9月预期的2.5%，但实际数据仍很有可能更低，因为联邦政府关门持续的时间比许多分析师预期的一周要长。

美国政府自10月1日开始的部分停摆预计将令第四季GDP增长环比年率减少约0.3个百分点。

在美国国会于最后一刻通过法案暂时维持对政府拨款，并将政府举债权限延长至2月7日后，政府部门预计很快就会重新开门。

2014年第一季经济增长率料为2.6%，与上个月调查的预估值持平。然而部分分析师称，鉴于美国政界有关财政政策的意见分歧仍未解决，这一估值偏于乐观。

“损害已经造成，政界的角力还将继续，美联储料将推迟缩减刺激政策的计划，” Nordea分析师Jan von Gerich表示。

对于经济近期前景的担忧，意味着美联储将不会急于开始缩减大规模的货币刺激政策。

美联储上个月表示将继续每月购债850亿美元，市场感到意外之余，预期联储会在12月采取行动。

现在，72名分析师中有45人认为，美联储只会在明年第一季缩减刺激政策，还有三人称是在明年第二季。24位分析师仍预计联储将在今年年底前开始缩减购债。

“(联储)不会在今年采取行动，”穆迪资深分析师Ryan Sweet表示。“他们在明年2月前不会再次面对(债务上限)问题，因此缩减刺激政策可以等到3月再开始。美联储不想冒任何风险。”

**导致就业增长放慢**

美国政府本月停摆将直接冲击本季的经济表现，因为占GDP 7.5%的联邦政府产出将会受损。

自2010年第四季以来，联邦政府产出分项一直对经济增长构成拖累，只有两季除外。可即便在整体经济中所占比例很小，政府支出的大幅削减仍导致经济增长在2012年第四季陷入停滞。

政府部分关门还将影响到消费支出。数以十万计的联邦雇员在政府关门期间被迫休假。

虽然联邦雇员在政府恢复运作后还可领到政府关门期间的工资，但民间部门的休假员工则拿不到。这种情况将拖累本就疲弱的薪资增长势头，并进一步压制迄今为止较为疲弱的消费支出。

此外政府关门也打击消费者信心。汤森路透/密西根大学10月消费者信心指数初值触及九个月低点。在假期购物季预计表现迟滞的情况下，该数据发出一个令人担忧的信号。

全美零售商联合会本周发布的一份调查报告显示，美国民众对假期采购的态度保守。今年在礼品和假期装饰品方面的支出预期较2012年低2%。

此外，纽约联邦储备银行发布的10月整体企业现况指数触及五个月低点。

“经济复苏又有四个月停滞不前，”多伦多道明证券驻纽约分析师Gennadiy Goldberg表示，并称原因在于政界人士围绕政府预算的分歧仍未化解。

“聘雇与投资情况将继续受到政治面不确定因素的拖累，期望中的经济动能加速将推迟。”

分析师对第三季非农就业岗位月增幅的平均估值为15.1万个，第四季增至17.5万个。(完)

(编译 徐文焰 审校 戴素萍)

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