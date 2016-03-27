综述：美国第四季经济增长放缓 消费支出相对强劲但企业获利下降

路透华盛顿3月25日 - 美国2015年第四季经济成长放缓，但不如原来预估的那么严重，相当强劲的消费支出抵消了企业去库存行动造成的拖累。

商务部周五公布的数据显示，第四季国内生产总值(GDP)增长环比年率终值为1.4%，高于1.0%的前值。

相对强劲的消费支出凸显经济的潜在力道，而且应该会进一步减轻有关经济衰退的担忧。这种担忧在今年年初引发股市沉重卖压。消费支出强劲，以及不断趋紧的劳动市场和通胀上升，可能让美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年保持在逐渐升息的道路上。

“消费者重新回到主导地位。这些数据中没有呈现衰退迹象，所以这会让美联储官员面露喜色，认为有理由继续推进自己的利率逐渐正常化政策，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey)表示。

美国第四季GDP增长环比年率初值仅为0.7%。第三季GDP增长2.0%，2015年全年增2.4%。

在美国经济活动中占比超过三分之二的消费者支出第四季增长2.4%，而上月公布的增幅为2.0%，消费者支出上修主要是因为服务支出高于原先预估。

就业市场趋紧推动薪资上升以及房价走强，从而提振了消费。而汽油价格处于每加仑约2美元的水平也在一定程度上支撑了家庭非必需品开支。

美元兑一篮子货币微升。美国股市和公债市场周五因复活节休市。

**企业获利下降**

美国第四季库存投资被下修。但相对国内需求而言库存仍处于高水平。

企业累积库存价值达783亿美元，上个月报告的数字为817亿美元。因此，库存对GDP增长率造成了0.22个百分点的拖累，而非此前报告的0.14个百分点。

第一季GDP增长环比年率预计为1.5%左右。但由于库存仍处于高位，1月和2月企业订购的资本财发货低迷，增长面临的风险偏于下档。

GDP数据中有一些不好的消息，企业获利连续第二个季度下滑，因美元升值且油价下跌导致跨国企业和能源公司的获利减少。

经库存价值和资本支出调整后，企业税后获利较上年同期下降8.4%，为2014年第一季以来最大降幅，第三季降幅为1.7%。

2015年全年企业获利下降5.1%，为2008年以来最大降幅，2014年下滑0.6%。

第四季经常性生产获利下降1,596亿美元，第三季为下降330亿美元。获利下降的部分原因在于BP公司2010年墨西哥湾漏油事故相关的208亿美元转移支付。这是史上最严重的一次美国海岸漏油事故。

但即便算上漏油事故和解支付，获利仍然疲弱。第四季来自美国以外地区的企业获利下降65亿美元，第三季下降231亿美元。

上季制造业获利下降1,392亿美元，7-9月当季仅下降41亿美元。石油和煤炭行业获利锐降1,243亿美元，第三季下降70亿美元。

“这种低迷的表现反映了油价下降让能源企业苦不堪言，而强势美元也让制造业者受到冲击，”摩根大通驻纽约分析师Jesse Edgerton表示。“但这也可能反映随着就业市场趋紧、薪资上涨以及生产率增长疲弱，企业利润率开始下降。”

去年美元兑美国主要贸易伙伴国货币涨10.5%，挤压宝洁(P&G) (PG.N)和高露洁(Colgate-Palmolive)(CL.N)等跨国企业获利。

原油价格较2014年6月时每桶逾100美元的高位大跌超过60%，也冲击油田技术服务企业获利，比如斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)和哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)等。

美国GDP图表：tmsnrt.rs/1jLPbzV

(完)