综述：美国第四季经济增长率上修 受消费者支出强劲的提振

焦点：特朗普预算案提议未来10年削减3.6万亿美元政府开支
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透华盛顿3月30日 - 美国第四季经济增长放缓程度小于先前公布数据，受强劲的消费者支出提振，尽管这一利好影响被两年来最大的进口增幅所部分抵销。
商务部周四公布，第四季国内生产总值(GDP)环比年率终值为上升2.1%，前值为上升1.9%。
第三季经济增长率为3.5%。尽管第四季数据上修，但整个2016年经济成长率仅为1.6%，为2011年来最差表现，2015年增长率则为2.6%。
有迹象显示第一季经济活动进一步放缓，1月贸易逆差扩大，且消费者与建筑支出疲软。
由于就业市场接近充分就业，数据可能低估了经济体质--第一季GDP数据也容易因计算问题而偏软；政府已承认存在计算问题，并在设法解决。
“数据偏软部分归因于季节性调整问题，而该问题将在今年晚些时候发生逆转，”PNC Financial副首席分析师Gus Faucher表示。“消费者支出将引领经济增长，这要归功于就业增加和薪资增长导致收入提高。”
亚特兰大联储目前预计第一季GDP增长率为1.0%。
尽管温和的经济增速足以降低失业率，但总统特朗普计划通过减税、增加基建支出和放宽监管来实现4%年增速的目标仍面临挑战。
特朗普政府经济政策细节尚不多，但在他去年11月赢得总统大选后企业和消费者信心均上升。
美国众议院共和党废除奥巴马医保法案的努力上周失败后，分析师称，特朗普在落实其提出的促增长政策方面道路艰难。
“主要问题在于，未来几年是否将有类似过去几年的约2%增长率，或者未来情况会更好，”Plante Moran Financial Advisors投资长Jim Baird说。
数据公布后，美元指数小幅上升，美债价格下滑，美股上扬。路透调查原预估第四季GDP增长环比年率料将上修至2.0%。
**劳动力市场趋紧**
商务部公布报告称，美国第四季企业税后获利增长2.3%，第三季为增长6.7%。
大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)美国子公司因违反环保法规与联邦和州政府达成49.5亿美元和解，该案也对企业获利造成压抑。因此若以收入法计算，GDP增长率仅有1.0%，远逊于第三季的5.0%。
第四季消费者支出上修为增长3.5%，前值为增长3.0%。消费者支出占美国经济活动的比重超过三分之二。
消费者支出受到劳动力市场益发趋紧的支撑。商务部周四公布另外一项报告称，3月25日为止的一周，美国初请失业金人数为25.8万人，较前一周减少3,000人。
这是初请失业金人数连续第108周低于30万分水岭，持续时间为1970年以来最长，当时的就业市场规模远不及现在的水平。
第四季国内需求激增3.4%，为两年来最快。
进口满足了部份增加的需求，而进口增长9.0%。此为2014年第四季以来最高增幅，上月发布的前值为增长8.5%。
出口降幅高于先前的预估，使得贸易逆差对GDP的拖累程度扩大为1.82个百分点，而非先前的1.70个百分点。
内需及进口劲增，意味着库存投资高于先前的预估。企业第四季积累的库存达496亿美元，上月发布的前值为462亿美元。
企业投资往下修正，反映智财方面的支出更为和缓，智财支出增幅为1.3%，前值为增长4.5%。(完)
(编译 陈宗琦/李爽/李婷仪/龚芳; 审校 徐文焰/许娜/戴素萍)
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