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国际财经 | 2014年 2月 19日 星期三 10:19 BJT

美国第四季家庭债务大增 消费者或不再节衣缩食

路透纽约2月18日 -纽约联邦储备银行周二公布的数据显示，美国去年第四季家庭债务创经济衰退前以来最大增幅，显示美国民众多年来节衣缩食的日子可能接近终点。

纽约联邦储备银行在季度家庭债务和信贷报告中称，2013年第四季消费者总债务增长2.1%至11.52万亿(兆)美元，前一季为11.28万亿美元。2,410亿美元的增幅，是2007年第三季以来最大季度增幅。

尽管债务增长，但家庭负债总额仍然比2008年第三季达到的峰值12.68万亿美元低9.1%，反映出美国家庭在房地产市场崩溃和金融危机之后全面去杠杆化。不过该报告也意味着危机以来家庭债务首次同比增长，或许预示去杠杆化周期已经结束。

美国民众的信用卡借款增长，用于购买住房、汽车，同时申请更多学生贷款。仅有房屋净值信贷额度(HELOC)一个大项下滑。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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