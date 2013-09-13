分析：量化宽松资金流出亚洲 但并未仓皇出逃

图为透过镜片看到的美元和人民币现钞。 REUTERS/Nicky Loh

撰稿 Vidya Ranganathan 编译 张明均/张若琪/李爽/石冠兰

路透新加坡9月13日 - 过去四年来进入亚洲的外国投资资金，因为预期美国收紧货币政策而流出的数量无多，由此来看，亚洲各金融市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)动向的忧心程度可能已经过头了。

在美联储暗示不久后将缩减买债计划、实质开始收紧近五年来的超宽松货币立场后，亚洲公债市场、汇市及股市自4月以来均面临抛盘。

然而虽然新兴市场在6月血流成河，亚洲股市及多国货币跌至多年低点，印度卢比更是创下历史新低，但非正式的证据及数据显示流出亚洲的资金不多。

单纯从外汇储备数据来看，从中国至菲律宾的亚洲前十大经济体中，从2008年11月至2013年4月间所收到的资金流入总值为2.1万亿美元，而这段期间即为美联储向市场大举挹注低成本资金的时间。

自4月以来，这部分资金中约有860亿美元或4%离开亚洲，而流出的资金中有半数是离开中国。

以多数金融市场的准则来看，这样的流出数量相当温和，特别是金融市场往往习于谣言四起时买进、在事实发生时抛售。

外汇储备可能不是估算资金流动的最佳指标，因为该数据还包含了央行干预、经常帐流动以及币值变化等影响。

但其他独立的资本流动指标也导出同样的结论。德意志银行估计，在6月至8月间，投资人撤出亚洲本地汇市及债市的资金约190亿美元。尽管如此，今年以来资金为净流入50亿美元，而与2009年初以来共流入2,030亿美元相较这一撤资规模并不算大。

伦敦对冲基金SLJ Macro Partners合伙人任永力表示，“资金大规模流入新兴市场有10年的时间，不可能在10周就完全撤出。”

任永力认为，在宽松货币年代，新兴市场资产被认定为较岌岌可危的发达市场资产还要安全，因此若发达市场出现有意义的复苏，将会导致资金扩大流出新兴市场。

任永力本周在一份致客户报告中指出，“资金流向新兴市场‘戛然而止’的风险仍偏高。”

**不疾不徐**

美联储在2008年金融危机爆发后的同年11月首度展开量化宽松，当时买进了2.1万亿美元的抵押贷款支持(MBS)有价证券及国库券，这套量化宽松计划一直实施至2010年3月。

第二轮量化宽松是在2010年11月-2011年6月，这段期间美联储又加码6,000亿美元，购买长天期美国公债。而去年9月则宣布了第三轮量化宽松(QE3)，且为开放式，每月购买400亿美元抵押支持证券(MBS)。

那些现金加上欧洲近零的低利率，将庞大资金带向高收益的新兴市场。国际金融协会(IIF)数据显示，自2009年起总计有3.05万亿美元外国资金注入新兴市场。

这其中仅2,310亿美元为正式资金，因此如果美联储开始导引利率正常化，理论上会有相当数量非由基金专用配置于特定国家的资金可能撤离。

但资金撤离的速度缓慢。而试图从1994、1999或更近期2003年等之前收紧政策经验找寻指引的分析师，也无法无视于此次状况与以往的重要差异。

首先，美联储只讲到要减码购债(这从过去还找不到类似情况)，而非升息。美联储曾承诺短期利率将维持在近零的水准直到2015年中。

其次，没有人清楚廉价资金还会维持多久，也不知道随之而来的美国经济复苏情况会如何。

第三，美国收益率涨势温和：即便10年期公债收益率自4月以来已经上涨了110个基点，目前达到2.9%，但还不到2000年水平的一半，也远低于1993-94年触及的峰值8%。

摩根士丹利估计，自从5月末开始抛售以来，新兴市场基金资金流出240亿美元，几乎相当于其管理资产规模的10%，但只是2009年以来流入资金的很小一部分。

**相关影响**

股市迄今还幸免于难，或许是因为投资人把这波卖盘看成是美国长期收益率上涨所造成的。

美国收益率上涨将提高美元融资的资产持有成本，并打击那些紧盯美国公债走势的亚洲高收益债券。美元升值以及资本流出已经推低亚洲货币。

但倘若美国收益率上涨的同时全球经济增长也加速，那么其上涨对股市来说可能是好消息。因为经济成长加快将意味着全球需求改善，企业获利提高。当然，收益率不要升到引发通胀疑虑、市场融资成本上涨且各个市场都剧烈波动的程度。

MSCI明晟亚洲新兴市场指数.MIAPJ0000PUS自5月末以来跌11%，回吐一小部分自2008年末以来153%的升幅。印尼股市.JKSE在2008年11月至今年5月间升幅达380%。自5月以来，仅回吐了24%。

相比之下，今年以来印尼债市的跌幅迅猛，收益率升350个基点，将2008年以来升幅抹去三分之一。同样，摩根大通新兴市场债市指数.JPMEMBIGLBL今年降10%。

“这一问题对于当地固定收益产品的重要性大于股市，”野村首席亚洲股票策略师Michael Kurtz称。“当资金流出固定收益产品，且货币币值波动，那么股市就会遭到拖累。”

数字证实了这一点。股市数据显示，今年迄今已有9.16亿美元离开印尼，38亿美元离开泰国股市。在印度，创纪录高位的经常账赤字让外国投资者感到害怕，不过印度股市.BSESN仍升近3%，而今年投资于该股市的外资仍有75%，或115亿美元留在该国。

菲律宾和韩国市场被视作较不容易受到资本流动的干扰，没有遭受抛盘。菲律宾今年以来获得资本流入14亿美元。

股市抛盘仅是外资所持的一小部分。根据瑞信预估，外资持有韩国3,080亿美元股票，马来西亚为1,170亿美元，印度为2,040亿美元，泰国为1,230亿美元。

而新兴亚洲市场的债券抛盘相对更严重。在外资参与率较高的印尼债市，外资持有量降至270亿美元，约为全部未偿债券总量的30%，低于峰值35%。分析师指出，随着债券基金经理人面临赎回，抛压会进一步加重。

“新兴市场当地货币债市基金会出现更多赎回，这将加大地区现货债市的压力，”德意志证券表示。其指的是当地货币债券的跌势。(完)

(译文审校 戴素萍)

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