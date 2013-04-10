美国若撤除量化宽松政策 欧股今年必受重创

* 近期美联储官员有关逐步停止量化宽松举措的发言令市场受惊

* 分析师称最早或在下半年来临

* 撤除刺激措施可能导致股市下滑20%

* 此举将推翻路透调查对股市今年上涨11%的预期

路透伦敦4月9日 - 如果近期美国撤除刺激举措的传言变成现实，那么欧洲股市今年不但无法实现预估的双位数增长，反而可能录得2008年以来最差表现。

以美国联邦储备委员会(美联储/FED)为首的全球各央行大举释放流动性，对股票估值构成支撑，推动欧股升至数年高位。然而，近期市场因货币宽松政策可能撤除的迹象而震荡不已，预示股市或面临下滑。

2月底以来一些美联储官员发表立场强硬的讲话，令一些市场人士预计，量化宽松政策最早可能在2013年中期刹车，周三即将出炉的美联储最新会议记录将会被认真分析，以找出相关线索。

美联储2月会议记录中首次提到可能调整政策，市场对此反应很强烈。STOXXEurope 600指数下跌1.5%，明确表明市场对于取消量化宽松政策还没有做好准备。

此后，多位美联储官员表示可能削减购债计划，包括旧金山联储总裁威廉姆斯在4月3日的发言。

2月会议记录公布之后，欧洲金融类股.SX7P和基本材料类股.SXPP受创最深，均挫跌约2%。所有板块无一收在平盘上方，食品饮料.SX3P等防御性类股虽表现不错，但仍下跌0.6%左右。

市场震荡表明，一旦美国开始撤除刺激措施，就可能让路透调查有关欧股2013年上涨11%的预期破灭。

“目前尚无退出计划。但只要美联储结束量化宽松政策，那么长期利率将攀升150-200个基点，股市将大跌20%，”资产管理公司Altana WealthLee的创始人Robinson提醒道。

这将令人回想起以前几次量化宽松政策取消时股市受创的情况，欧股可能录的本轮危机低谷以来的最差年度表现。

目前各央行还在继续支撑市场，英国央行透过量化宽松政策向经济注资3,750亿英镑，欧洲也承诺将竭尽全力保住欧元。

日本央行上周承诺将向经济中注入1.4兆(万亿)美元，股市受到激励大幅走高。

虽然很难精确界定大量廉价资金对各类资产的影响程度，但在央行资产负债表大幅膨胀的同时，全球股市市值也上涨了逾一倍。

“退出QE政策之前必须要有非常好的沟通，”Momentum Investments基金经理Jamie Klempster称，“不能让市场感到意外。如果央行计划看起来与市场预期明显相异，那么央行就得认识到这一点。”

**市场**

美联储是否会在年底前开始让货币政策回归正常化，将是中期内股市所面临的挑战。

美国决策者计划在失业率降到至少6.5%后再退出经济支持政策，前提条件是通胀率不超过2.5%。

欧洲和英国方面，预计利率将在2014年底前都保持在纪录低位。英国央行有60%的可能性在2013年的某一时点扩大量化宽松规模。

摩根士丹利分析师Neil McLeish表示，在之前的“传统”政策周期（1984、1994和2004年），升息周期的开始导致股市从高位到低点平均跌11%。

“尽管近期政策放宽的可能性要高于收紧，但如果经济成长好转让人们愈发担心全球流动性的撤回时间或早于当前预期，市场可能会开始消化2013年下半年政策趋紧的观点。”(完)

(编译 王翔琼/洪曦; 审校 郑茵/程琳)

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