美国将停止加息并重启宽松 人民币汇率有望持稳--中信里昂

路透香港1月25日 - 中信里昂周一称，预期美联储（FED）今年内将会停止加息并重启货币宽松，以缓解信贷市场压力，而人民币兑一篮子货币汇率可望保持稳定。

目前市场基本共识是美联储今年将加息100基点，但中信里昂证券策略师Christopher Wood在记者会上称，预期美联储在今年某个时点将会停止加息，因信贷市场流动性不足将会引发股市下挫，并促使美联储稍后重启货币宽松。

“基本估计是美国公债收益率将会下跌，而利差将会上升。”他说，“此前商品价格大跌已触发信贷市场拆仓，但我预期油价会继续崩溃，长期油价目标每桶20美元。”

Wood认为，美元强势暂时持续，但当市场意识到美联储将重启宽松时，美元将会回软。

此前市场对人民币汇率走势出现恐慌，他指出，中国目标将人民币与一篮子货币挂钩政策明智，然资本外流情况令人担忧，尤其是去年8月汇改触发人民币汇率大幅波动叫中国政府感到意外，也令其意识到建立离岸人民币（CNH）市场是一种负担。如果离岸市场不存在，像98年亚洲金融危机一样，中国会更容易控制人民币汇率。

“在我看来发展离岸人民币市场是一个错误，因为中国政府需要动用大量金钱扞卫离岸汇价，”他并称，“中国自去年8月加强资本账管制并非新猷，只不过是加强执行现行规定，现时对政府来说，控制资本账比起人民币国际化更为重要。”

至于港元近期被炒家攻击，Wood认为，投资者发现沽空人民币无利可图后，部分转战港元，港元短期可能继续受压，但相信香港会保持港元与美元挂钩的联系汇率制度。他并重申该行认为香港楼市有下跌压力，但不会崩溃。

中信里昂对MSCI香港指数.MSCIHK评级为“减持”，因香港地产股有下行压力；对H股则持中性看法，MSCI中国指数.MSCICN评级为“中性”，但认为上海A股仍有下行风险可能令H股受压。（完）