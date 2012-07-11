美联储布拉德淡化推出QE3前景

路透伦敦7月10日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周二称,欧债危机和美中两国经济成长令人失望,让人感到不安,但美国经济目前仍并不需要更多的资产购买刺激措施.

布拉德在伦敦还表示,美国联邦储备委员会(FED,美联储)不太可能把卖短买长(扭转操作,twist operation)延长至今年年底以後.

部分美联储官员曾暗示,欧元区危机带来的风险说明需要进一步放松政策来作为防范措施.

但布拉德淡化了推出第三轮资产购买计划(QE3)的前景.布拉德到明年才会成为美联储决策委员会中的投票委员.

他说,"如果经济更大幅度地放缓,且美国经济看起来要麽可能步入衰退,要麽可能迎来通缩,那时我认为我们可以考虑采取更多行动.但我认为现在并不属於这种情况."

"目前我并未看到美国经济出现明显通缩,但我肯定会对此保持关注."

关於整体经济环境,布拉德表示,决策者已经认识到,欧元区主权债务危机有可能比最初预期带来的痛楚更大且持续时间更长.

"(危机带来的影响)大多通过对美国金融市场的冲击显现,当然对美国股市也有影响.欧洲陷入衰退的事实意味着,美国跨国公司正在受到牵累,估值受到打击.而对整体形势的不确定性也在影响着美国金融市场."他说.

布拉德指出,美联储在2013年将很难延长其"扭转"操作以支持债市.

"扭转操作已经延续至今年,但我们的资产负债状况就快要不能支持这一操作了."布拉德对记者表示.

"我们能卖出的短期债券数量已经不多.因此我认为不应再指望继续该操作至明年."

布拉德说,需要一段时间才能看出,美联储6月延长扭转操作对美国经济有何影响.(完)

--编译 侯向明/徐文焰;审校 张涛/张荻

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