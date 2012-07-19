《信报》：QE3雾里看花 刺激措施终难避免

（7月19日社评）

美国联储局主席伯南克向参议院作证,虽然对美国经济看法悲观,但没有明确露出近期会推出新一轮货币刺激的口气,继续把QE3作为应对经济再恶化的备用政策工具,令市场期望再度落空.不过,美国经济复苏所展露的疲态、就业市场改善乏力,显然需要更多刺激,为巩固经济复苏基础注入动力.

面对景气低沉,伯南克忧虑下半年经济更为疲弱.他不讳言,虽然油价已告回落,但消费者对就业和收入状况心存担忧,第二季度家庭支出增长放缓;相对去年底和今年初,美国制造业生产和企业投资增速下滑;房地产市场复苏步伐受多项因素制约;加上来自欧罗区的危机、国内"财政悬崖"的威胁,的确为美国经济颓弱之势作了准确断症.

照当前美国经济运行情况看,复苏步履蹒跚,确实显示需要更多刺激.6月ISM制造业指数跌至49.7,为3年来走出衰退後首见;6月非农就业人数增幅远低於预期,失业率持续两个月维持8.2%水平;最新7月消费者信心指数初值更只得72点,连降2月,且创年内新低.可以看到,增长动力的确有愈走愈弱之忧.

在作证讲话中,伯南克首次清晰表示,失业率居高不下,降速缓慢,难以季节性因素作简单概括.很清楚,美国经济走到目前田地,仅仅通过货币与资本手段拉动经济,只能收短期性效果.

以中长期发展角度衡量,伯南克提出美国经济复苏两大风险来源,包括欧债危机和国内"财政悬崖"威胁.按照自动减赤机制规定,从明年至2021年间,每个财政年将平均分担削减12,000亿美元财政支出的份额;加上多项减税宽免期限结束,难免压抑经济成长.因此,若美国经济复苏步伐於今年下半年初段无法稳定,势必为美国经济发展带来更大混乱和波动.

照发展形势观察,景气弱化与"财政悬崖"抑制经济扩张动力的风险,压力易升难降.即使短期QE3未能推出,但有一点很清晰,美国经济需要更多短期性资本手段刺激和长期性结构调整,来重拾持续增长活力,已然是必行一步.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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