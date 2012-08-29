美国南加州连日发生群发性地震

路透洛杉矶8月28日电(记者 Alex Dobuzinskis)---美国南加州过去三天发生多次小规模地震，令当地市民惊魂不定，但科学家称这种连续地震并非预示着更大规模地震迫近。

美国地质调查局地震学家哈德贝克(Jeanne Hardebeck)表示，此轮地震从当地时间周六夜间开始，震中位於索顿湖 (Salton Sea)附近的Brawley镇附近，其中震级最大的一次为里氏5.5级。

科学家正在监测本次群发性地震，以确认地震是否接近4.8公里之外的帝王断层(Imperial Fault)。她说，1940年，帝王断层曾发生7.0级强震。

哈德贝克表示：“我们没有任何理由认为这次群发性地震会引发帝王断层地震，但也不是没有一点可能。”她称此次群发性地震没有继续向帝王断层靠近。

此次群发性地震由地壳中热流体运动引发，不同于通常意义上的地震。後者往往是由两个地壳板块沿断层相互碰撞造成。

哈德贝克表示，在5.5级及以上地震发生後，随即发生更大级别地震的可能只有5%。但她还指出，由於此次群发性地震是由热流体运动所导致，因而连这5%的可能性也没有。

她说，科学家还不了解群发性地震同时发生的原因。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。