美国南加州连日发生群发性地震

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透洛杉矶8月28日电(记者 Alex Dobuzinskis)---美国南加州过去三天发生多次小规模地震，令当地市民惊魂不定，但科学家称这种连续地震并非预示着更大规模地震迫近。
美国地质调查局地震学家哈德贝克(Jeanne Hardebeck)表示，此轮地震从当地时间周六夜间开始，震中位於索顿湖 (Salton Sea)附近的Brawley镇附近，其中震级最大的一次为里氏5.5级。
科学家正在监测本次群发性地震，以确认地震是否接近4.8公里之外的帝王断层(Imperial Fault)。她说，1940年，帝王断层曾发生7.0级强震。
哈德贝克表示：“我们没有任何理由认为这次群发性地震会引发帝王断层地震，但也不是没有一点可能。”她称此次群发性地震没有继续向帝王断层靠近。
此次群发性地震由地壳中热流体运动引发，不同于通常意义上的地震。後者往往是由两个地壳板块沿断层相互碰撞造成。
哈德贝克表示，在5.5级及以上地震发生後，随即发生更大级别地震的可能只有5%。但她还指出，由於此次群发性地震是由热流体运动所导致，因而连这5%的可能性也没有。
她说，科学家还不了解群发性地震同时发生的原因。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。