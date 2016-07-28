焦点：美联储维持利率不变 但称经济前景面临的风险减弱

路透华盛顿7月27日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但表示美国经济前景面临的短期风险减弱，为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。

联储表示，经济适度扩张，6月就业岗位强劲增长。联储还表示，家庭支出也“强劲增长”，并指出劳动力利用率提高。

尽管联储决策者表示，将继续密切关注通胀数据和全球经济和金融状况的发展，但指出，对可能出现会导致美国经济偏离正轨的意外冲击的担忧减弱。

“经济前景面临的短期风险减弱，”联邦公开市场委员会(FOMC)在结束为期两天的会议后发表的声明中称。联储在会上决定维持指标隔夜利率目标区间在0.25-0.50%不变。

不过，美联储指出，近几个月通胀预期总的来说几无变化，且没有明确暗示是否会在9月下次货币政策会议上升息。

多数联储决策者呼吁在升息问题上保持谨慎，直至看到通胀向其设定的2%目标回升的确凿证据。

“声明基调略更鹰派，但也不是太多，”Greenwood Capital Associates投资长Walter Todd表示。

联储看重的通胀指标目前在1.6%，在超过四年的时间里一直处于目标水平之下。

在美联储发布声明决定后，美国公债价格缩减涨幅，而美元兑欧元和日圆一度上涨。美股则延续跌势，之后转跌为升，收盘大致持平。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易商仍预计美联储在12月会议上升息的机率约50%，9月会议上升息的机率约20%，略低于今日政策声明发布前的水准。

美联储政策制定委员会还将在11月初开会，但市场普遍认为11月升息的可能性不大，因会议结束一周后美国将举行大选。

路透访查的分析师预计，美联储等到12月再升息的可能性最大。

“没有暗示将在9月升息，”Franklin Templeton的高级副总裁兼固定收益政策委员会联席主席Mike Materasso表示，“有理由预计年内加息，年底行动的可能性最大，但时机很大程度上取决于全球经济的表现是否良好。”

堪萨斯联储总裁乔治是唯一一位持不同意见的委员。在过去四次会议上，她有三次支持升息。

**聚焦经济数据和叶伦讲话**

自去年12月进行近10年来首次升息，并暗示2016年将升息四次后，联储一直按兵不动。

之后，联储决策者将年内升息次数预估缩减至两次，并下调了对美国经济长期增长的预估。

全球经济成长放缓，金融市场震荡，以及英国6月公投退欧所产生影响的不确定性促使联储一再推迟第二次升息的时间。

不过，英国公投退欧对美国经济造成的即时影响不大。近期公布的一系列经济数据强于预期，且金融状况不断放松也扶助缓解了市场的紧张情绪。

美联储官员目前将注意力转向本周五公布的第二季国内生产总值(GDP)初估值，预计数据将显示，GDP增长继首季放缓后将有较大幅度的反弹。

根据亚特兰大联储最新的预估，第二季美国经济成长年率预计为2.3%。

美国将于8月5日发布备受关注的月度就业报告，三周后美联储主席叶伦将在杰克森霍尔央行年会上发表讲话。

美联储的政策制定者曾利用年会发布央行政策的重大指引。(完)