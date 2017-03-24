焦点：美国利率上升使得新兴市场债券受到资产管理公司青睐

路透纽约3月24日 - 美国短期利率上升，促使获得理柏(Lipper)奖的债券基金经理增持新兴市场债券和非机构支持的住宅抵押贷款债券，他们认为这些资产在未来一年带来收益的潜力更大。

来自联博(AllianceBernstein)、贝莱德(Blackrock)和Thornburg Investment Management等资产管理公司的经理人，预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将进一步升息，这将导致美国的高收益债券变得缺乏吸引力，因为杠杆较高的企业和市政当局更加难以延展债务成本。

相反，他们认为巴西和墨西哥这类经济缓慢企稳且正在进行结构性改革国家的新兴市场债券，以及达拉斯这类处于强劲地区经济中心的城市发行的市政债券，看来更有希望。

在利率上升之际，因为有吸引力的资产越来越少，“我们正处于多样化将成为一个大战略的阶段，”联博高收益基金(HIYIX.O)的资产组合经理Gershon Distenfeld表示，“我们的基金去年上涨了15%，这样的情形不会再现。”

Distenfeld表示，他现在把大约40%的资产投向美国，去年此时该比例是75%。他的投资主要是转向巴西的美元及本币计值证券。

他表示，美国高收益债目前相对“偏贵。”例如，投资者在周二股市大跌时转进较安全资产，高收益债大幅下挫，而新兴市场债券则受创较轻。

美联储3月15日升息，三个月内第二度调升短期利率，外界普遍预期联储今年至少将再升息两次。利率上升会推低票息较低的旧债价格，侵蚀债券基金回报率。

贝莱德总回报债券基金(BlackRock Total Return fund)(MAHQX.O)主任投资组合经理Bob Miller表示，经济改革令墨西哥债券看起来颇具魅力。Miller表示，特朗普意外胜选后重贬的墨西哥披索，目前已有所回升。

他也表示，对美墨两国贸易协商激化的疑虑，“似乎已趋缓至合理的程度。”

Miller对美国经济强劲程度仍感乐观。他表示，“并无明显的失衡”指向经济即将衰退。

但不是每位获得理柏奖的债券基金经理都如此乐观。TCW Core Fixed Income基金(TGCFX.O)投资组合经理Steve Kane表示，他的基金中高收益债券配比只有2%，新兴市场债券配比近于零，因为他预计美国经济扩张接近尾声，很有可能出现衰退。

他表示，仍认为非机构发行的住宅抵押债券有投资价值，由于受益于房价上涨和薪资增长，他认为“即使经济滑坡，基本面也在继续改善”。他还在买入评级为AAA的商业抵押支持债券，在网络购物时代，这种债券受到商场购物者数量下跌的担忧拖累。

“我们跟很多人一样对实体店零售下滑感到担忧，但我们认为AAA评级的债券不会大跌，”他说。

Thornburg Intermediate Municipal Funds (THIMX.O)联席投资组合经理Chris Ryon表示，随着利率上升，他一直在买入期限较短的债券，而且侧重于高质量的债券。

他还一直在购买达拉斯和芝加哥等评级较低的一些城市发行的一般责任债券，因他认为导致这些城市评级较低更多是政治、而非经济原因。

“它们经济实力雄厚，有能力偿付，”他表示。(完)