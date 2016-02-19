美联储下次调整利率时加息的可能性大于降息--调查

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透2月18日 - 据纽约联储周四公布对初级交易商调查显示，美国联邦储备委员会(美联储，FED)下次调整政策加息的可能性比降息大，不过未来两年恢复零利率的可能性在上升。
这项例行调查显示，初级交易商认为美联储下次调整政策时加息的机率约为75%，略超一半的人预计美联储会在3月的会议上加息。
22位初级交易员预计，美联储下次调整政策时降息的可能性约为8%，认为2016年维持利率不变的可能性约为17%。
但受访者认为未来两年恢复零利率的可能性约为四分之一，为美联储2014年9月开始问及这一问题以来最高，表明对经济可能陷入衰退的担忧升温。
路透对分析师进行的另一份调查显示，今年可能有两次加息，利率期货市场也显示预期有一次加息。
纽约联储这份调查显示，初级交易商分析师认为美国未来六个月滑入衰退的可能性为14%，为2013年10月开始调查以来最高。(完)
(编译 李爽 审校 龚芳)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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