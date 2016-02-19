美联储下次调整利率时加息的可能性大于降息--调查

路透2月18日 - 据纽约联储周四公布对初级交易商调查显示，美国联邦储备委员会(美联储，FED)下次调整政策加息的可能性比降息大，不过未来两年恢复零利率的可能性在上升。

这项例行调查显示，初级交易商认为美联储下次调整政策时加息的机率约为75%，略超一半的人预计美联储会在3月的会议上加息。

22位初级交易员预计，美联储下次调整政策时降息的可能性约为8%，认为2016年维持利率不变的可能性约为17%。

但受访者认为未来两年恢复零利率的可能性约为四分之一，为美联储2014年9月开始问及这一问题以来最高，表明对经济可能陷入衰退的担忧升温。

路透对分析师进行的另一份调查显示，今年可能有两次加息，利率期货市场也显示预期有一次加息。

纽约联储这份调查显示，初级交易商分析师认为美国未来六个月滑入衰退的可能性为14%，为2013年10月开始调查以来最高。(完)