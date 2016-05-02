焦点：美联储柯普朗称若经济数据转强 可能支持6月或7月升息

路透伦敦4月29日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周五表示，若美国经济数据一如其预期那样转强，他可能赞成最早在6月或7月升息。

柯普朗称，应逐步调升利率，但金融市场低估了美国联邦储备委员会(美联储/FED)对再次采取行动的准备程度。他今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权。

“我们要看看第二季的经济表现如何，但我认为市场对联储下次行动的时间预估很可能有点远，”柯普朗在伦敦一次活动上说。

“如果第二季的数据好转，我会主张再次升息不要太晚。我们将拭目以待(升息)会在哪次会议上，6月或7月或其他什么时候。我希望看到升息，”他对记者表示。

美联储本周维持利率不变，并暗示在经济放缓情况下不急于收紧货币政策，尽管就业市场改善。

这一信息大幅推低美元，并帮助油价LCOc1 CLc1升至年内高位。

柯普朗是美联储3月利率决定出炉后发声的首位联储官员，他的言论似乎发出了更为强硬的利率政策信号。

柯普朗接受彭博电视访问时称，若本季国内生产总值(GDP)增长像预期那样反弹，“我个人将主张更早而不是更晚去除一些政策宽松。”

“我还将主张以循序渐进和耐心的方式采取这些行动，”他说，表达出联储官员对利率政策正常化普遍持有的谨慎看法。

**利率峰值降低**

柯普朗还指出，他预期利率见顶的水准将低于以往。

在上周发布的预估中，美联储17名官员除一人外均表示，认为今年至少升息两次是适当的。交易员押注今年仅升息一次。

柯普朗预估美国今年国内生产总值(GDP)增长2.0%，略高于他上个月的估值。

他说，美国雇主可继续以“强健的”步伐增加就业岗位而不会令经济过热，这基本上是因为全球劳动力过剩为通胀带来下行压力。

但柯普朗还表示，随着强势美元和油价低迷带来的下行压力消退，相信通胀率将在中期内回升至2.0%的联储目标。

他对记者称，他将观察其他经济指标是否能跟上就业市场的步伐。美国就业市场正迅速接近充分就业。

英国6月23日脱欧公投前的讨论形式，可能也会影响柯普朗对美联储是否在6月15日升息的看法。

他说，如果英国脱离欧盟，英镑可能遭遇“突然贬值”，而连锁反应将传递至全球经济。(完)