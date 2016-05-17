今年可能升息两到三次--联储官员

路透华盛顿/德州米德兰5月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储)一位政策制定者周二表示，他将主张在今年6月或7月升息，而另外两位决策者则仍预计今年最多会有三次加息。这让货币政策在相对短期内发生改变的可能性依然存在。

美联储自去年12月升息以来，一直维持指标利率目标在0.25-0.50%区间不变。联储在4月政策声明中暗示，要在对经济整体状况更具信心之后，才会再次升息。

稍早在周二公布的消费者物价、房屋开工与工业生产数据显示，美国经济在第二季重新加速。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗对记者表示，他将在美联储接下来的政策会议上主张升息。“究竟6月还是7月，我现在还说不好，”柯普朗说。

他补充说，在2016年的首次加息之后，他将希望暂停下来以评估形势，并称虽然他“希望”此后继续推进利率正常化，但升息的步伐将取决于经济数据。

尽管美联储在今年前三次会议中皆按兵不动，但亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在华盛顿的一场活动上表示，他仍假设现在到12月可能会有两到三次升息，市场对于美国经济前景的看法比他要悲观。

洛克哈特在论及美联储6月14-15日的下次会议时说道，“我认为是次会议上当然有可能采取行动。”包含6月会议在内，美联储今年还有五次政策会议。

美国联邦基金利率期货的合约价格显示，投资人目前预期6月升息机率仅19%，他们预期今年首次升息时点将落在9月。

与洛克哈特一同出席华盛顿活动的旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)也呼应了上述对经济的乐观看法。他说今年升息两次至三次“看来是合理的”，而从现在到6月中旬还有很多经济数据可以解读。

“我认为数据实际上表现相当良好，令人宽心，”威廉姆斯指出。

这三位美联储官员今年在利率政策委员会的表决权上轮空，但会全程参与政策制定。(完)