IMF称美国加息可能扰乱亚洲的资本流动情况

路透华盛顿10月6日 - 国际货币基金组织(IMF)周四称，美国可能进行的加息引发的无序反应，会干扰亚洲的资金流动，并令该地区的资产价格波动加剧。

IMF在一份关于亚太地区的报告中称，发达经济体的增长前景黯淡，也会对亚洲新兴国家带来负面影响，因出口疲软影响该地区的经济增长和通胀。

“如果发达经济体继续主要依赖非传统的货币政策来提振经济，那么可能导致全球流动性过剩，刺激资本流向新兴市场经济体，从而带动货币过度升值并产生通缩压力，”报告称。

市场预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在12月加息，近期出炉的一系列美国经济数据表现不错，已经推动美元走高。

报告指出，亚太地区一些央行或需权衡长期实施超宽松货币政策的利弊。目前澳洲、韩国和新西兰等国的大量印钞措施均提升了房价。

IMF乐见日本央行上月决定调整政策框架，并承诺维持超宽松政策，直至通胀超越2%的目标。

“以日本来看，货币政策应仍侧重于提高通胀和通胀预期，若有必要将通过进一步宽松来实现这一点，并加强日本央行的沟通结构。”报告称。

IMF呼吁亚洲经济体确保汇率波动有弹性；但也表示，若汇率的快速波动威胁到金融稳定，应考虑进行汇市干预。

“若汇率过快波动是缺乏流动性或单边市场所造成，也可考虑进行汇市干预，”报告指出。

IMF一位高层官员说，中国可以继续向着实施浮动汇率制取得进展，而不会对人民币汇率带来重大干扰。

“人民币汇率未来肯定还会出现波动，但我认为应该预期，他们会成功地逐步完成过渡，”IMF亚太部门副主任Markus Rodlauer在记者会被问及他是否预期人民币会再次大幅贬值时答道。(完)