美国升息前景压低金价至五年低位 交易商关注中国黄金储备

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透纽约/伦敦7月17日 - 金价周五跌至五年低位，受累于美元上涨、美国将在今年升息的预期和中国过去六年购买的黄金低于预期。
铂金逾六年来首次跌穿关键的1,000美元水准，钯金扩大跌势，触及2012年11月来最低。
中国央行表示，6月底中国黄金储备较逾六年前调整储备组合时增长了57%。尽管黄金储备增加，但目前黄金在总体外汇储备中的占比为1.65%，低于2009年6月时的1.8%。
占比下降，暗示中国将会增加买入黄金，但市场焦点放在其他地方。
“市场认为中国一直在买入黄金，但购买的规模远小于应有的水平，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说。
现货金下跌1.1%，至每盎司1,130.70美元，此为2010年4月来最低，现货金最新跌1%，报每盎司1,133.13美元，本周可能下跌2.6%，为3月初来最大周度跌幅。
现货铂金大跌1.4%，至每盎司991美元，为2009年2月来最低。
“如果(中国黄金储备)偏低的数据无误，那么，这对市场非常有利，因这意味着未来很多年有持续买入的充分空间，”Sharps Pixley执行长Ross Norman说。
美国8月期金收跌1%，报每盎司1,131.90美元。
美元指数上涨至4月来最高，因美国就业数据强劲。全球股市下跌，因企业公布的季报令人失望。
现货钯金大跌2.5%，至2012年11月来最低的每盎司613.47美元。现货银下跌0.9%，报每盎司14.84美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。