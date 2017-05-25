分析：美国利率可能导致特朗普预算计划中的乐观假设落空

路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。

在导致政府举债成本增加的同时，利率上升还可能抑制家庭和企业支出，从而降低经济增长速度。而本届政府原本指望经济加快增长，帮助其在未来十年消除政府赤字。

经济学家说，经济增长与作为政府预算编制基准的10年期公债之间存在着粗略而直接的关系。如果美国经济成长速度升至较高的水平，开始保持3%的增速，那么美债收益率就可能会远远超过政府假定的3.8%，以历史数据来看甚至有可能向5%靠拢。

这可能会促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)全面重新评估其货币政策。迄今为止，美联储的政策一真是循序渐进地缓慢加息，以维持经济增长势头。

凯投宏观(Capital Economics)首席美国分析师Paul Ashworth表示，“根据经验粗略估算，10年期公债的平均收益率应该大致接近(国内生产总值)增速”，在当前预算计划中，基于2%左右的通胀率预估，GDP增速料为5%。

“特朗普的预算回到了金融危机之前的世界，”他说，从美联储的隔夜拆借利率到最长期公债收益率的利率曲线要比现在都高。

对利率的净效果将比较复杂，取决于政府赤字实际上是否会像政府料想的那样减少(这会抵消新债发行成本的增加)，以及利率较高的环境会如何影响经济增长。

另外，还将取决于美联储会作何反应，以及在那种环境下通胀率是否维持在2%。

财政部的利率预估只是特朗普预算计划中遭到分析师批评的众多预估之一，经济成长率回到3%的预估被视为尤其不现实。

美国趋势增长率目前认为在2%左右，以历史标准看偏低，但在一个老龄化、且劳工生产率年度增速已经放缓的经济中，2%的经济增速现在被认为可能是正常的。

**万亿美元问题？**

2007-2009年金融危机过后，在低增长和温和通胀的环境下，美联储维持短期利率在记录低位长达10年。

其他债券收益率亦下跌：在1990年代，美国10年期公债收益率通常交投于5-6%区间或更高，这段时期经济和生产力增长强劲。

过去几年，该收益率交投于2-3%区间。

联邦预算责任中心(Center for a Responsible Federal Budget)资深政策主管Marc Goldwein表示，对美债收益率跳涨可能性的低估，将对特朗普预算计划的最终结果产生直接影响。他称，未来10年，差1个百分点，将使联邦债务增加约1万亿美元。

Goldwein并称，考虑到经济成长率，特朗普预算案中的利率预估似乎偏低，而这将带来影响。他表示，如果消费者和企业减少借款，“则可能会部分抵销预算案中预估的3%的经济成长率”。(完)