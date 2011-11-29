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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 29日 星期二 11:53 BJT

惠誉调降美国评级展望至负面

评级机构惠誉要求美国在2013年底之前拿出"可靠计划"解决该国不断膨胀的预算赤字,否则可能调降美国的AAA评级. 该机构周一宣布,将美国债信评级展望从稳定调降为负面.此前美国国会超级委员会在上周未能就至少减赤1.2万亿(兆)美元的举措达成协议. 路透

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