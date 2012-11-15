分析：明年美国有可能再次遭遇主权评级下调

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 三大评级机构均称,美国评级有被调降的可能
* 财政悬崖与债务上限争论可能影响评级
* AAA的主权评级一旦失去,重新赢回需要数年时间
路透纽约11月14日电---2011年,一场预算之争让美国史无前例丢掉了AAA的主权评级,而要论2013年,美国的评级有可能遭到更大打击.
在未来一年,围绕如何避开"财政悬崖"的斗争将是美国两党诸多对抗中的第一项.这个问题若得不到解决,美国主权评级可能再被下调.
"评级就掌握在决策者的手里,"标准普尔评级委员会主席John Chambers称.该机构去年8月下调了美国的评级.
在美国11月6日总统大选过後接受采访时,标普、惠誉和穆迪这三大评级机构皆表示,若美国明年的预算进程重演2011年债务上限之争一幕,或看似不难的减赤目标如果无法实现,则很可能调降美国的债信评级.
而这一旦发生,将对美国的借款成本产生有害影响,还可能导致一些投资流出美国,不过美国的市场规模与避险魅力有望帮助限制影响的程度.
若美国拿不出具有可持续性而且明晰的中期联邦预算,主权评级则有被降之虞.过去四年间,美国每年的预算赤字都在1兆(万亿)美元以上.财政悬崖只是预算进程中的一个步骤,评级调降的可能性会持续笼罩整个明年.
"要是明年初达不成预算协议,而且债务继续上升的话…我们会考虑把评级下调一个级距至Aa1,"穆迪的主权风险部门主管Bart Oosterveld表示.
据美国国会预算办公室对财政悬崖的评估,1月的自动减支加上大规模增税,可能会给美国经济造成6,000亿美元的削减效应,把经济拖入衰退.
这些影响将逐步体现,但冲击会很大.失业率可能升到9%.
穆迪称,若国会跌落财政悬崖,其将关注美国会如何应对突来的冲击,并将维持对美国目前的负面评级展望.
最後,假如国会与总统达不成稳定与削减债务的协议,穆迪可能调降美国的Aaa评级.美国目前债务规模是16万亿美元.
惠誉则称,即便美国达成避开财政悬崖的协议,也未必足以保住AAA的评级.
该机构的主权评级主管David Riley称,如果只有避开预算冲击的临时性措施,而无其他令人信服的更长期策略,则美国仍有被降评的可能.
"未来几个月我们会看到,美国达成的妥协会不会是这种情况.时间不多了."Riley称.
他表示,美国既需增收也需减支.计划必需得到两党支持,而且从中期来看要是可靠的.
评级机构亦将关注明年围绕提高债务上限的谈判.标普去年8月5日将美国评级调降到AA+,指因债务辩论十分激烈,令美国有违约可能.
若同样的情况再次发生,惠誉可能在2013年上半年调降美国评级.
这恐怕会导致充满不确定性的市场更加动荡.
"上次碰到这种情况时,政治家们互斗,导致了评级下调,因为引发了很多不确定性并打击了信心."巴黎银行首席北美经济分析师Julia Coronado表示.
**市场**
去年标普调降美国评级时,市场作出了负面反应.标普500股指.SPX在接下来的周一大跌6.7%至11个月低点.
有点矛盾的是,美国公债收益率(殖利率)大跌,因为惊恐的投资者涌向美债寻求避险.指标10年期美债收益率在8月8日时从8月5日的2.56%跌至2.32%--目前在1.6%附近.
这一次,市场可能会重复同样的直觉反应.
"投资者需要持有大量的美元,"Miller Tabak的首席经济策略师Andrew Wilkinson表示,"要不然买什麽?这种状况不会因评级机构的声音而改变."
在欧元区的动荡持续之际,情况尤其可能如此.欧元区持续了三年之久的债务危机仍远未解决.
"可以肯定的说,美国的全球储备货币地位并没遇到挑战对手."标准普尔的Chambers称.
投资者将可能拥有充足时间来消化降评因素.特别是,丧失AAA评级的国家往往需要好几年的时间,才能重新赢回这样的评级.
澳洲在1986年12月被标普降评後,直到2003年2月才收复AAA的评级.加拿大的最高评级在1992年失守,到2002年才收复.丹麦1983年被降评至AA+,直到2001年才又回到AAA.
这是因为,AAA主权评级被降的情况相对罕见,而一旦发生,触发因素一般都是那些需年数年时间才能解决的问题.
"大家关心的不真正是评级调降,"贝莱德的固定收益首席市场策略师Jeff Rosenberg表示,而是"在引发分析师采取降评行动的那段时间前後,形势发生了什麽变化,"
"相对於英国和其他欧洲地区,可以说美国的情况其实相当好."惠誉的Riley表示.
根据汤森路透,美国2013年国内生产总值(GDP)料取得2.2%的年增长,而欧元区和英国料分别仅增长0.3%和1.1%.
"若国会能打破僵局,拨云见雾,美国经济就有上升的希望."Riley补充说.(完)
--编译 隋芬;审校 高琦
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