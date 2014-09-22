综述：美国8月成屋销售意外减少 房价过高投资者纷纷离场

图为美国第二大房建企业Lennar在科罗拉多州Arvada开发的住宅。 REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿9月22日 - 美国8月成屋销售意外下滑，因投资者离场，不过是次下滑或并不意味着疲势卷土重来。

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国8月成屋销售较前月下降1.8%，年率为505万户，此次下降为四个月来首见，不过销售步伐为年内迄今第二高。

“这次下滑并不是基本面的疲软。投资者离场或许是因为房价太高了，且没有进一步讨价还价的余地。”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey)说道。

分析师原预估成屋销售会增至520万户。8月成屋销售较上年同期相比减少5.3%。

楼市此前已受到投资客的推升而热络。他们接手那些缴不出贷款的房地产，然后把它们变成出租房。但上月投资客交易量仅占12%，是2009年11月以来最小份额。

虽然8月份首次购屋者并未增加，但投资客减少意味着出价竞争较少，一般购屋者的机会增加了，可望支撑未来的房屋销售情况。除此之外，就业市场走强可能带动薪资加速上涨，从而刺激潜在买家进场。

不过，股市投资人并未受到激励。数据公布后房地产类股下跌，表现落后大盘。PulteGroup (PHM.N)下滑2.12%，KB Home (KBH.N)跌2.48%，Toll Brothers (TOL.N)跌2.27%。美元指数变动不大，美国公债价格上扬。

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**购屋客源转变**

“这份报告显示购屋买家的组成有序地从投资客转为首度购屋者，我们认为这是楼市复苏持久性首个重大考验。”纽约道明证券(TD Securities)副首席分析师Millan Mulraine说。

上周一项调查显示，房屋建筑商信心在9月触及约九年来最高水平，建筑商称买家看房人数大幅回升。美国第二大房屋建商Lennar Corp(LEN.N)称，其最新一季的订单跳增23%。

成屋销售报告显示，全现金成屋销售占8月交易的23%，为2009年12月以来最小比例。

止赎和亏本出售房产占比为Realtors六年前开始汇总这一系列数据以来最小。

首次置业者占29%，远低于分析师和房地产经纪商认为理想的40-45%水准。

8月市场待售房屋库存较上年同期增加4.5%至231万户。

以8月的销售速度计算，需要5个半月才能消化掉库存，与7月水平持平。供应可满足六个月的销售，被认为是供需达到平衡状态。

供应改善抑制价格涨势。房价中值较上年同期增长4.8%，增速较2013年多数时候的两位数增幅放缓。

房价涨势放缓，加之抵押贷款利率从去年的峰值回落，这应有助于支撑销售。(完)

(编译 孙茉莉/李婷仪/李爽 审校 张明钧)

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