美国房屋汽车消费升温 年底旺季服饰零售业堪忧

路透8月26日 - 尽管美国消费者信心处于六年高位，但Target Corp (TGT.N)及Macy's Inc (M.N)等零售商目前除了忙着与同业竞争，也要应对消费者支出型态的改变。

许多消费者正利用利率仍然偏低的机会，购买汽车及房子，但在此同时，他们却暂缓购买衣服鞋子，不利于准备迎接年底假期购物旺季的众多零售商。

“民众纷纷把钱花在可以维持很久的东西上，”IBM零售业分析主管Jill Puleri指出。“像是家电及珠宝，这些未必是小额消费。民众犒赏彼此...把钱花在更稳固的东西上。”

IBM预期第三季美国家电销售将成长6%，其他家用品销售成长1.67%。至于年底购物旺季，IBM预估家电销售将成长2.13%，家用品销售成长1.98%，而男装销售将下跌最多，减少3.62%。

IBM对2013年假期购物销售预估图表(link.reuters.com/ryd62v)

这有利于家居修缮连锁店家得宝(HD.N)及Lowe's Cos Inc (LOW.N)等零售商，这两家企业皆公布强劲季度财报，并调高财年财测。

相较之下，Macy's、Kohl's Corp (KSS.N)、沃尔玛(WMT.N)、Target、甚至高端百货业者Saks Inc SKS.N及Nordstrom Inc (JWN.N)，最近几周都公布令人失望的第二季销售数据，许多人对年底旺季表现也不抱期望。

“由于民众在汽车和房子花费更多钱，他们便减少在其他方面的开支，像是衣服鞋子等用品的花费，”Sears Holdings Corp (SHLD.O)董事长兼执行长Edward Lampert接受路透专访时表示。

多家大型对冲基金已减码零售股。汤森路透对前30大对冲基金最近一季持股分析显示，非必需消费股的持仓减少幅度为第三大，下滑2.15%。仅次于能源股的减少5.25%及原料股的减少11.59%。分析显示，资金转向医疗保健、电信及科技股。

**假期销售可能疲弱**

虽然过去几个月利率已经急剧上升，但与历史水平相比仍然处于低位，许多消费者选择现在出手购买，以防未来利率上升。

“消费者意识到，随着利率上升，举债采购的成本将会更高，因此在当前会优先购买，”西雅图Cutler Investment Group LLC投资组合经理Erich Patten表示。“随着利率上升，购买习惯恢复正常，对软性商品的需求将会回归。”

自5月初以来，30年期抵押贷款利率上升超过1个百分点。7月美国二手房销售激增至三年多来最高水平，这部分可以折射出购房者在利率上升之前利用低利率抢购。

此外，数据还显示，上月新独栋家庭住房销售降至九个月最低，给美国楼市复苏蒙阴。

不过7月的汽车销售好于预期，主要厂商的许多畅销车型库存均处于较低水平，这暗示销售会进一步增强。

Target(TGT.N)的董事长兼首席执行官Gregg Steinhafel在8月21日的电话会议上表示，近期消费者在住房和汽车方面的消费“挤压了其他方面的支出。”他说他的连锁店出现“好坏不一的信号--刚刚萌生的乐观情绪又伴随着持续性的挑战。”

个人所得税上调及油价小幅上涨使消费者感到压力，并削减随性支出项目。今年个人所得税税率上调了2个百分点。

“你不能逃税，也必须买汽油开车上班和到学校。这些是对美国人真正产生影响的数字，我认为这也是其他任意支出受打击的原因，”德勤副董事长及美国零售和经销负责人Alison Paul表示。

根据Ipsos本月为路透对1,100名美国消费者进行的调查，26%的受访者表示打算在假期减少在服饰方面的支出，仅有12%的受访者表示预计增加支出。

只有Ann IncANN.N等少数几家零售商本周公布的季度同店销售出现增长。

“我们不是说要避开服饰类股，Esplanade Capital”总裁Shawn Kravetz表示。“我们只是说必须确定这看起来是对你有利的选择。投资人现在以往任何时后都更加审慎，因为市况可能会在极短时间内变得非常混乱且艰困。”(完)

(编译 蔡美珍/李春喜; 审校 张荻/张明钧)

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