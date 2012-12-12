美国建筑商Lennar从中国国开行获17亿美元贷款用于住房项目

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透12月12日 - 华尔街日报援引消息人士称,房屋建筑商Lennar(LEN.N)从中国国家开发银行获得17亿美元的贷款,用于支持旧金山两个住房项目.
报导称,双方管理层正努力赶在年底前完成交易,以便有资格享受税收优惠.
华尔街日报指出,贷款将作为启动资本,用于旧金山的金银岛(Treasure Island)和Hunters Point Shipyard两个住宅项目.
根据报导,包括旧金山业务主管Kofi Bonner在内的数位Lennar高层人士,在上周前往中国并于周五达成协议.
报导还表示,一家中国承包商预计将参与上述项目,而中国国营企业中国铁建股份有限公司(601186.SS)最有希望胜出.
暂时未能联系到Lennar置评.(完)
(编译 徐文焰; 审校 高琦)
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。