美国8月独栋房屋开工与建筑许可上升 市场复苏仍具韧性

图为美国加州在建的独栋房屋。 REUTERS/Mike Blake

* 8月房屋开工上升0.9%，增幅小于预期

* 8月建筑许可减少3.8%，多户型房屋领域表现疲弱

* 独栋房屋建筑许可升至五年高点

路透华盛顿9月18日 - 美国8月独栋房屋开工上升，建筑许可则增至五年高位，预示在抵押贷款利率上升的情况下，房屋市场复苏仍具韧性。

美国商务部周三公布，8月独栋房屋开工大增7.0%，年率达到62.8万户，为六个月高位。独栋房屋是房屋市中的最大领域。

不过，数据波动比较大的公寓开工大跌11.1%，拖慢整体房屋开工增幅。房屋开工年率为89.1万户，远低于分析师原先预期的91.7万户。

虽然抵押贷款利率上升减慢了房屋销售，但新家庭组建速度从几十年低点回升，由此而来的住房需求料将支撑住房建设活动。

“房屋建筑活动在抵押贷款利率上升的环境下似乎保持了较高水平，这很可能归功于基本面强劲的支持--库存较少且新家庭组建速度稳定，”苏格兰皇家银行的分析师Guy Berger称。

近期抵押贷款利率攀升，因市场预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)会放慢购债速度。但联储周三意外维持刺激政策不变，并表示担心最近数月的借款成本急升可能阻碍经济增长。

美股在联储声明公布后上升，标准普尔500指数.SPX触及纪录高位。美元兑欧元跌至七个月低点，而美国公债价格亦大涨。

浏览房屋开工图表请点选：link.reuters.com/gyh24t

美国抵押贷款银行协会(MBA)发布的另一份报告显示，上周购房抵押贷款申请增长，因利率由2013年高点回落。

虽然住宅建设仅占国内生产总值(GDP)的3.1%，但据分析师估算，每建造一户独栋房屋，就能创造三个可持续一年的工作机会。

8月独栋房屋建筑许可增加3%至2008年5月以来高位。然而多户型房屋建筑许可骤降15.7%，导致整体建筑许可减少3.8%至91.8万户。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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