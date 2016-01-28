综述：美国独栋新屋销量升至10个月高位 显示住房市场仍然强劲

图为美国弗吉尼亚州维也纳一栋新屋的销售广告。 REUTERS/Larry Downing

路透华盛顿1月27日 - 美国12月独栋新屋销售增至10个月最高水平，说明尽管股市大跌且经济增长放缓，但住房市场仍然强劲。

美国商务部周三公布，12月新屋销售较前月上升10.8%，经季节调整的年率为54.4万户，为2月以来最高水平。上月天气偏暖，且房屋供应增加，让买房人有更多选择，可能提振了住房销量。

“仍不能忽略经济状况。股市因对中国、原油市场和全球经济的担忧下跌，1月情况变差。担忧没有成为现实，”MUFG Union Bank首席经济分析师Chris Rupkey称。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三承认，去年末经济增长减速。美联储周三维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，但仍保持对美国经济相对乐观的看法。

美元指数下跌，美国公债价格下滑，美股在震荡交投中下跌。

2015年新屋销售猛增14.5%至50.1万户，为2007年以来最高。分析师先前预估12月新屋销售年率为50万户。新屋销售约占美国房屋市场的9.1%。

就业市场趋紧促进新建家庭增加，从而支撑楼市。上周五的数据显示，美国12月成屋销售增幅创纪录，从11月触及的19个月低点反弹。

**乐观迹象**

美国抵押贷款银行协会(MBA)公布，1月22日止当周抵押贷款市场指数较前周上升8.8%。从历史水平看，即便在美联储升息后，抵押贷款利率仍处于低点。

“在进入2016年之际，这是楼市出现的良好迹象，”Genworth Mortgage Insurance首席分析师Tian Liu称，“随着楼市基本面保持强劲，且新一些的成屋供应不足，我们预计新屋销售将持续强劲增长。”

楼市走强将会支撑经济。美元升值、能源企业削减支出以及全球需求低迷，妨碍经济成长。企业努力降低过多库存，也拖累了经济。

股市本月下挫也带来压力；标准普尔500指数.SPX重挫逾7%。但随着楼市走强刺激家庭财富增加，股市下跌对消费者支出的拖累可能微乎其微。

根据路透调查，政府周五料将公布，第四季国内生产总值(GDP)环比年率为增长0.8%，增速较第三季的2%大幅放缓。

12月东北部新屋销售骤增20.8%，人口稠密的南部地区增长0.4%。中西部和西部地区分别增长31.6%和21.0%。

12月市场上的新屋库存增加2.6%至六年高位23.7万户。若按12月的销售速度计算，消化这些库存需要5.2个月，低于11月的5.6个月。

新屋价格中值较上年同期下跌4.3%，至288,900美元。

美国新屋销售图表：link.reuters.com/zex62w

(完)