美经济数据疲势不改令人怀疑天气论

路透华盛顿2月18日 -美国房屋建筑商信心2月份创下最大降幅，更令人担忧最近的经济疲弱迹象可能反映了较深层次的问题，并不只是恶劣天气的影响。

全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布，2月房屋市场指数骤降10点至46，多数建筑商认为市场状况糟糕。

NAHB与美国富国银行共同编制这项房屋市场指数。NAHB表示，寒冷天气把大多数地区的潜在房屋买家挡在市场之外。

但NAHB表示，高成本也在妨碍住房产业的活动。该数据更加令人担忧，继一年来强劲增长之后，美国经济可能正在失去动能。

恶劣天气通常只会暂时拖累经济成长，因其导致企业与消费者推迟采购。如果最近经济放缓与天气有关，分析师预计当气温回升并促使消费者恢复支出的时候，疲弱趋势就会逆转。

“该报告将让市场继续担心，最近数据疲弱不完全是因为天气因素，”High FrequencyEconomics的分析师Jim O'Sullivan表示。

自从数据显示美国12月和1月雇聘活动低迷之后，关于经济前景的担忧不断增加。去年12月和今年1月，美国大部分地区天气异常寒冷。

现在的迹象显示，经济疲弱态势持续到了2月份。

周二公布的另一份报告显示，纽约州制造业活动在2月放缓。

美国纽约联邦储备银行2月制造业指数下滑，1月时触及20个月最高。2月份指数从1月的12.51降至4.48。路透分析师预估值为9.0。这项调查报告是反映美国制造业状况的最领先月度指标之一。

投资者对NAHB报告感到意外，因为这是5月以来其房屋市场指数首次低于50关口。该指数低于50，表示认为市况惨淡的建筑商人数多于认为市场状况良好的建筑商人数。

上述数据公布后，道琼房屋类股指数.DJUSHB走低0.7%。标准普尔500指数中的三大房屋建筑商--Lennar(LEN.N)、PulteGroup(PHM.N)和D.R.Horton(DHI.N)均跌逾1%。整体来看，美国股市与公债收益率(殖利率)几无变动。

由于美联储准备退出购债政策，去年多数时间里美国房屋市场都在降温。对于购债计划行将结束的预期，推高了借款成本。

建筑商也担心，难以跟上需求增长步伐。虽然这显示房屋市场势头不错，但这也是制约房屋供应的一个因素，帮助推高了房价，并可能让一些买家望而却步。

“显然，建筑材料供应链、地皮和熟练工人等方面的制约，正在引发建筑商的担忧，”NAHB的首席经济学家DavidCrowe在NAHB的声明中表示。“天气也不利于零售与汽车销售，进而影响对新屋的需求。”(完)

(编译 张涛；审校 龚芳/张荻)

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