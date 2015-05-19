综述：美国楼市数据喜人 重燃第二季经济强劲反弹的希望

图为美国纽约长岛的一家家得宝，一名男子在搬运木板。 REUTERS/Mike Segar

路透华盛顿5月19日 - 美国4月房屋开工跳升至近七年半最高，建筑许可急增，重燃美国经济在首季滑入低谷后强劲反弹的希望。近期公布的一系列数据显示经济在第二季成长乏力。

强劲的楼市数据与疲弱的消费者和企业支出以及制造业等数据形成鲜明的对照。后者促使分析师下调第二季成长预估，并引发对美国联邦储备委员会(FED/美联储)会否在年底前升息的疑虑。

“房屋开工和建筑许可数据大大改善暗示，部分衡量经济活动的实际指标可能终于开始在春季加速，提振对联储可能仍有望在今年稍后升息的乐观情绪。”道明证券分析师Gennadiy Goldberg表示。

美国商务部周二报告，4月房屋开工猛增20.2%，经季节性调整后年率为114万套，为2007年11月以来最高，百分比增幅为1991年2月以来最大。

3月的房屋开工数据也被大幅上修，进一步增强了数据的乐观基调。在楼市中占比最大的独栋屋房屋开工触及2008年1月以来最高。上月波动性较大的多数房屋开工也大幅增长。

尽管4月房屋开工急增可能是受严寒冬季被压抑的需求释放所提振，但建筑许可跳增10.1%至近七年高位114万户则表明，此轮反弹并非昙花一现。

随着更多的年轻成年人找到工作，美国新家庭的组成稳步增长，且楼市库存紧缺，这提振了房屋建设活动。分析师之前预计，4月房屋开工年率增至102万户，建筑许可攀升至106万户。

数据公布后，美元指数上扬，美国公债价格回落。美国最大的房屋建筑商D.R. Horton Inc (DHI.N)股价跳升1.7%。第二大建筑商Lennar Corp (LEN.N)上涨0.18%。

标普住房建筑商指数上扬0.86%。楼市指数.HGX攀升 0.80%，跑赢大盘，后者受沃尔玛(WMT.N)业绩不佳拖累。

全球最大零售商沃尔玛称，消费者将退税和汽油价格下跌省下的钱用于偿债，而非购买非必需品，确认了自12月以来美国零售销售数据所反应的趋势。

**楼市持续改善**

楼市持续改善提振了以销售额计全球最大的家居修缮用品零售商家得宝(HD.N)的获利。该公司周二报告的季度获利和营收强于预期，且上调了全年营收和获利预估。

楼市表现强劲的迹象支持了经济正在复苏的观点。市场对房屋销售和房价加速反弹，以及就业市场供应收紧将合力提振经济走出年初低谷持谨慎乐观的态度。

“房屋开工急增证实了楼市将在第二季大幅反弹，并成为对经济成长贡献最大的领域之一的预期，经济的其他指标显示GDP反弹乏力，”摩根士丹利的分析师Ted Wieseman表示。

基于4月房屋开工数据，分析师将第二季成长预估上调了至少0.1个百分点，至按年增长1.7-2.7%。

美国政府上月报告，首季经济成长0.2%。但疲弱的3月贸易和库存数据暗示，经济实际已经萎缩。

美国政府将于下周公布首季GDP修正值。

上月，东北部该房屋开工猛增85.9%。中西部和西部的房屋开工也大幅增长。但房屋建设活动最活跃的南部地区房屋开工下降1.8%，建筑许可上扬9.9%。

4月独栋屋房屋开工急增16.7%。多户房屋开工跳升27.2%。独栋屋建筑许可上月增加3.7%。多数房屋建筑许可猛增20.5%。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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