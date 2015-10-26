综述：美国新屋销售接近一年低位 但料下滑势头短暂

路透华盛顿10月26日 - 美国9月独栋屋新销售跌至一年低位，此前连续两个月增长，表明新屋市场出现暂时性降温。

美国商业部周一称，经季节调整后新屋销售下降11.5%，年率为46.8万户，为2014年 11月来最低水平。8月销售年率从之前公布的55.2万户下调至52.9万户。

新屋销售减少可能是短暂的，因其他数据显示楼市增长强劲。另外，新屋销售数据的月度波动通常较大，因为数据是从少量的抽样调查计算出来的。

新屋销售占楼市总销售的7.8%。9月的成屋销售、房屋建筑商信心以及房屋开工等数据都相当强劲。

数据公布后，房产股指数.HGX跌逾1%，与整体股市的疲弱表现一致。美国最大的房屋建筑商D.R. Horton(DHI.N)跌2.31%，第二大房屋建筑商Lennar Corp (LEN.N)跌1.5%。

美国政府公债价格上涨，美元兑一篮子货币下跌。

稳健的楼市使家庭财富增加，从而支撑消费者支出。这将有助于减缓全球增长放缓、美元走强以及能源行业资本支出疲弱给经济带来的冲击。

企业削减高企库存的努力也对经济增长造成压力，预计第三季国内生产总值(GDP)增长率低于2.0%的年率。

第二季经济增长率为3.9%，政府将于周四发布第三季GDP增长初估。

经济学家预计9月新屋销售同比增加2.0%，年率降至55万户。

东北部新屋销售急跌61.8%，是4月来的最低水平。西部新屋销售减少6.7%，人口稠密的南部新屋销售减少8.7%，中西部减少8.3%。

由于新屋销售疲弱，新屋库存上月增加4.2%，至22.5万户，为2010年3月来的最高水平，但供应量仍不到楼市鼎盛时期峰值的一半。

按照9月的销售速度，将需要5.8个月消化掉市场上所有的供应，高于8月时的4.9个月。新屋价格中值为29.69万美元，较去年同期上涨13.5%。