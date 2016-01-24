美国楼市数据强劲 给减速的经济带来一线希望

路透华盛顿1月22日 - 美国12月成屋销售从19个月低点强劲反弹，房价亦上涨，表明楼市复苏势头仍未改，尽管有迹象显示经济成长最近几个月大幅减速。

全美不动产协会(NAR)周五表示，12月成屋销售跳增创纪录的14.7%，年率达546万户，之前抵押贷款披露新规的推出导致11月贷款合约的完成时间推迟，暂时限制了成屋销售。

反常的暖和天气亦提振了房屋销售，买家因预期抵押贷款利率上升而匆匆入市。美联储在12月提高指标隔夜利率，为近10年来首次加息。

11月销售年率修正后为476万户。分析师原本预期，12月成屋销售反弹8.9%至520万户。2015年销售增长6.5%至526万户，为2006年以来最高。

上月销售迅速反弹应能带来一些宽慰，让人相信内需仍相对稳健，即便2015年底的经济成长似乎因制造业和矿业活动低迷而大幅减缓。

美元指数上扬，美国公债价格则下跌。房屋类股指数.HGX涨2.04%，超过美股大盘涨势。美国最大建筑商D.R. Horton(DHI.N)股价涨2.59%，Lennar Corp (LEN.N)涨2.16%。

尽管另一份报告暗示疲弱的制造业显示一些企稳迹象，但美元强势及企业不断努力降低库存表明，该行业困境远未结束。

数据提供商Markit表示，美国1月采购经理人指数(PMI)反弹，摆脱12月所及的38个月低点，同时产出和新业务量增速加快。

“我们预计美国制造业的产出和就业增长将维持不温不火之势，”巴克莱分析师Jesse Hurwitz表示。

零售销售、库存、出口和工业生产的数据疲弱，分析师因此估计美国第四季国内生产总值环比年率成长不到1%。第三季经济环比年率为成长2%。

股市下跌也加重了经济阴霾。在建筑许可下降，以及新制造业订单持续疲弱之后，世界大型企业研究会(Conference Board)表示，12月领先经济指标下滑。

就业市场好转支持楼市。但可售房屋供应下降，限制买方选择，抑制了销售。

12月待售房屋数量较11月下降12.3%至179万户，为2013年1月以来最低水平。

以12月销售速度来看，需要3.9个月就可消化掉楼市库存，为2005年1月以来最短的库存消化时间，低于11月的5.1个月。

由于库存仍紧俏，12月房价中值较上年同期跳增7.6%至224,100美元。2015年房价上涨了6.7%。

“房价强劲上涨将开始影响承受能力，但明显需要这样才能吸引卖家将他们的房子挂牌出售，”IHS Global Insight的美国经济分析师Kristin Reynolds表示。

美国成屋销售图表：link.reuters.com/vuv62w

美国、欧元区和中国Markit采购经理人指数(PMI)初值：

link.reuters.com/kaq96v

(完)