美楼市数据强劲 确认经济力道增强

* 11月房屋开工上升22.7%，创1990年1月来最高增幅

* 独栋房屋及多户住宅开工均大幅增长

* 11月建筑许可下降3.1%，但年率仍高于100万户

* 民间部门12月维持强健增长步伐

路透华盛顿12月18日 -美国11月房屋开工年率飙升至近六年最高位，显示出经济力道增强，支持美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始缩减月度购债规模的决定。

商务部周三公布，11月房屋开工跳升22.7%，创1990年1月来最大增幅，经季节调整的年率升至109万户，为2008年2月来最高。

10月房屋开工上升1.8%，年率为88.9万户。

“经济中的最后一片迷雾拨云见日，扩张态势确定无疑，”三菱东京日联银行驻纽约首席金融分析师Chris Rupkey表示。

美联储周三结束为期两天的政策会议，宣布从1月开始将每月850亿美元的购债规模削减100亿美元。

美股上扬，美国公债价格维持稍早的跌势。美元兑日圆升至逾五年高点。

房屋开工数据成为显示经济正在走强的最新迹象，此外10月和11月就业稳健增长，上月零售销售和工业生产亦超出预期。

经济学家原预期11月房屋开工年率为95万户，周三他们将第四季国内生产总值(GDP)成长环比年率预估上调最多0.2个百分点，最高达2.3%。

今年稍早，由于预测美联储将要缩减其月度购债规模，抵押贷款市场利率上升，令楼市复苏的脚步有所放缓，但并不足以中断增长，因新增家庭数量从数十年低点回升，推动了需求。

房屋开工相关图表请点选：link.reuters.com/gyh24t

建筑许可相关图表请点选：link.reuters.com/gud94v

这一走强趋势似乎在12月得以延续，周三一份报告显示，12月美国民间经济活动维持强劲增速，特别在就业方面加速增长。

“该报告显示2013年年底的经济活动相当强劲，也似乎符合我们的观点--经济将在明年加快增长，”摩根大通驻纽约分析师DanielSilver表示。

全球运输公司联邦快递(FedEx) (FDX.N)周三预计，假日季和2013年全年表现强劲，尽管第二季获利低于市场预期。

美国11月独栋房屋开工量增长20.8%至72.7万户，创下2008年3月以来最高。

**独栋房屋开工量大增**

多户房屋开工量大增26.8%至36.4万户。

在房地产业复苏过程中，多户房屋开工量一直强劲增长，受益于公寓出租的需求；由于失业率仍较高，而且银行实施严格的贷款规定，迫使潜在的买房人退出市场，转向租房。

虽然11月建筑许可下降3.1%，年率为101万户，但仍高于分析师预期的99万户。建筑许可要比房屋开工领先至少一个月。

上月的建筑许可下降可能只是暂时性的。周二公布的一份报告显示，12月住宅建筑商的信心上升，对当前销售情况，未来销售以及购房人前景均感到乐观。

“房地产市场的上升趋势将持续到2014年上半年，”FTN Financial驻纽约的经济分析师JayMorelock说。“建筑商对潜在需求感到乐观，尽管面临利率升高和房价上涨的局面。”

市场上的房屋库存仍然较少，在建住房库存处于四年半低点。

11月多户住宅建筑许可减少10.8%，拖累了整体数据。而独栋房屋的建筑许可上升2.1%。(完)

(编译 王兴亚/郑茵/朱晓军 审校 许娜/龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。