美国8月成屋销售触及两年高位

* 8月成屋销售上升7.8%

* 8月房屋开工增加2.3%

* 成屋供应月数下降

路透华盛顿9月19日电---美国8月成屋销售年率触及逾两年来高位,房屋开工亦出现攀升,显示此前已萌芽的美国地产市场复苏正在加速.

全美不动产协会(NAR)周三公布,美国8月成屋销售增长7.8%,年率达到482万户.

这远远超过分析师的预期,而且是2010年5月购房税惠政策支撑房地产交易活动以来的最高年率.

今年美国经济增长步履蹒跚,就业增长缓慢,但房屋市场却自2007-2009年衰退以来首次成为一个相对的亮点领域.

High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan称,"楼市明显处於复苏状态."

成屋销售价格较上年同期上升,这可以刺激消费者支出,因其有助於提升房屋拥有者对自己财务状况的信心.NAR称,成屋销售价格中值上涨9.5%至187,400美元.

浏览成屋销售图表,请点选(link.reuters.com/zyk72t)

浏览房屋开工图表,请点选(link.reuters.com/xek72t)

浏览抵押贷款图表,请点选(link.reuters.com/guv37s)

**房屋开工反弹**

该数据推动美国股市上涨,PHLX房屋建筑类股指数.HGX收高2.2%.美国政府公债价格上涨,因交易商起初对美国联邦储备委员会(FED,美联储)刺激举措可能加剧通胀的担心有所消退.

许多分析师预计,今年新屋建设将自2005年来首次为经济增长做出贡献,商务部的报告也支持这种观点.

商务部称,美国8月房屋开工上升2.3%,年率为75.0万户.

加拿大帝国商业银行(CIBC)全球市场分析师Andrew Grantham称,"今天的数据再次显示,美国楼市正在改善."

然而,房屋开工年率低於预期,因为多户型住房项目的开工下滑,而且7月房屋开工年率被下修.同时,建筑许可下滑1%.

房屋销售一直在上升,而且2006年以来房价急跌之势似乎已经见底.这帮助提振了房屋建筑商的士气,本月房屋建筑商的信心指数触及六年高位.

全美不动产协会(NAR)称,所谓的房屋廉价急售(distressed sales)的占比上月下滑,这可能是促使房价攀升的一个因素.房屋廉价急售包括止赎,以及屋主房屋欠款超过房屋价值.

房屋廉价急售往往有大幅折价,上月这种销售占比降至22%,低於7月的24%.2011年8月房屋廉价急售占31%.

美国8月成屋库存上升2.9%至247万户.但按照8月销售的速度计算,这一库存量仅能维持6.1个月的市场供应,低於7月的6.4个月.

上周四美联储推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),直到就业前景明显改善.美联储主席伯南克称,官员们希望购债行动将帮助推动房地产业成长.

但分析师认为,第三轮量化宽松(QE3)的购债举动仅会给楼市带来有限的支撑.

部分原因是,按揭贷款标准自衰退之前就已明显收紧.

"尽管利率处於历史性低位,但借款人要想获得按揭贷款仍然非常困难,"Centurion Real Estate Partners的主管John Tashjian指出.

此外,虽然按揭贷款利率降至历史低位,但抵押支持证券(MBS)的收益率降幅更大.这表明贷款机构并未将较借款成本下降完全传递给购房者,这可能导致美联储的政策难以提振楼市.

当期票息30年期房利美(Fannie Mae)MBS和美国抵押贷款银行协会(MBA) 30年期按揭贷款利率之间的利差已升至至少四年来最宽阔水平.

美国抵押贷款银行协会发布另一份报告称,上周30年期固息按揭贷款利率平均为3.72%,下降3个基点,创下开始这项调查以来的最低. (完)

--编译 郑茵/张荻/兰秀娟/肖群英;审校 张涛

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