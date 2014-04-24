（更正）美国楼市之春迟迟未见 3月新屋销售降至八个月最低

（更正：修改标题并调整措辞）

* 美国3月新屋销售急跌14.5%

* 新屋库存增加3.2%，房价中值触及纪录高位

* 4月制造业活动扩张，新订单增加

路透华盛顿4月23日 - 美国3月新屋销售急跌至八个月最低，使楼市快速复苏的希望破灭。美国楼市自去年夏天开始降温。

美国商务部周三公布，3月新屋销售急跌14.5%，经季节性调整后年率为38.4万户，新屋销售连续第二个月减少，降幅为去年7月来最大，年率也是7月来最低。

新屋销售同比下降13.3%，为2011年4月以来最大按年降幅。

曾预计新屋销售将出现增长的分析师表示，销售下降表明，楼市的基本面仍然较为疲弱，不过，异常寒冷的天气也是影响销售的因素之一。

“对于那些包括我们自己在内、一直在寻找楼市复苏迹象的人而言，3月报告的疲弱基调无疑是一剂让人难以下咽的苦药，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。

低迷的数据重创美国房屋建筑类股，标普500指数房屋建筑类股.SPLRCHOME下跌超过1.5%。一项追踪规模较小建筑股表现的指数.SPSMCHOME重挫逾4.5%。豪宅建筑商Toll Brothers(TOL.N)下跌1.8%；全美最大的房屋建筑商DR Horton (DHI.N)急跌2.5%。

相反，美国三大股指基本持平。

异常寒冷且多雪的冬季抑制了楼市活动，但抵押贷款利率攀升、房价上涨以及供应短缺限制了购房者的选择余地等因素也是导致销售下滑的罪魁祸首。

3月美国中西部和南部地区的新屋销售直线下降，因这些地区的严寒天气一直持续到上月初。西部地区的销售也下降。尽管东北部的新屋销售出现增长，但涨幅不及之前一月录得的33.3%的巨大降幅的一半。

“抵押贷款利率攀升，以及新屋价格上涨导致部分潜在买家‘望价兴叹’，”抵押贷款公司Quicken的副总裁BillBanfield表示。

**迟迟不见复苏的迹象**

周二公布的数据显示，3月成屋销售仅小幅下降，点燃了楼市正在企稳的希望。

但周三公布的新屋销售和显示抵押贷款申请宗数减少的数据表明，楼市要站稳脚跟可能尚需时日。

楼市不振可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在今年晚些时候结束购债刺激计划后较长时间内保持指标利率在近零水平。

尽管如此，这可能不会拖累美国的经济复苏，因制造业等其他行业重拾成长动能。

金融数据公司Markit周三公布的制造业采购经理指数初值显示，4月制造业活动与前月基本持平。但制造业产出触及2011年3月以来最高水平，新订单增加。

“产出增长与第二季制造业产出将在首季走疲后反弹的观点基本一致，”摩根大通分析师Daniel Silver表示。

尽管每月的新屋销售数据通常波动较大，且在总体市场的占比不到10%，但3月销售滑坡证实了，首季国内生产总值(GDP)会再度因楼市的疲弱表现而受到拖累。去年第四季，楼市三年来首次拖累GDP表现。

上月，市场上的新屋库存增长3.2%，至2010年11月以来最高水平。

尽管新屋库存从2012年7月触及的纪录低位反弹，但仍不到衰退前水平的一半。

3月新屋销售骤降使得当月市场上的房屋供应触及2011年10月以来最高水平6.0，2月为5.0。

不过，上月的新屋房价中值同比猛增了12.6%，至创纪录的29万美元，从另一个侧面反应出库存仍然稀缺。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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