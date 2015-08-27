调查：美国房市体质稳健料足以抵御FED升息冲击

图为美国旧金山的一处房屋建筑现场。 REUTERS/Robert Galbraith

路透华盛顿8月26日 - 周三公布的路透调查显示，受访的顶尖经济分析师认为，在房价回稳支撑房屋销售的情况下，美国楼市应该有足够力量抵御美联储今年升息的冲击。

在22位受访分析师中，除两人之外，其余皆认为美国房市可以承受美联储升息。他们指出，就业岗位增长及千禧世代族群的房屋需求上升等等，都有助于市场的抗压性。

“现在利率很合理，等到美联储开始调升主要放款利率时所释出的讯号，将会促使更多人进入市场，”乔治亚州立大学的经济预测中心主任Rajeev Dhawan指出。

调查预测标普/Case Shiller 20个大都会地区房价指数今年将平均上升5.0%，与5月的调查结果相同。

调查显示，2016年房价料上涨4.2%，升幅低于5月调查预测的4.5%。

分析师指出，5%左右的房价涨幅，刚好足以提高自有住宅者的资产，鼓励一些民众寻求出售房屋，并协助改善可售房屋持续不足的问题。

分析师表示，这样的涨幅也不会大到让首次购屋者无法负担。

但对于美国住宅自有率是否会进一步探底后才回升，分析师正反意见不相上下；美国第二季住宅自有率降至35年低点。

在22位受访分析师中，19人表示，美国房市处于可负担水准。

调查亦预测，30年期抵押贷款利率今年平均水准为3.91%，5月调查时预测3.90%；2016年预估升至4.30%，上次调查预估4.50%。(完)

(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

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