美国需对房利美及房贷美大举注资 以因应金融危机--FHFA

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透华盛顿8月8日 - 联邦住房金融局(FHFA)周一表示，需对房利美(Fannie Mae)及房贷美(Freddie Mac)挹注大笔资金，方可安度另一波金融风暴。
据FHFA的压力测试显示，两家政府所掌控的房贷机构--房利美及房贷美将需注资最高达1,260亿美元，才能度过严重的经济滑坡。
这两家公司曾由股东所掌管，在全球金融风暴加剧之际，于2008年9月由美国财政部接管，并注资1,870亿美元。
自此之后，随着房市日渐走强，两家公司已对财政部返还约2,500亿美元。
根据多德-弗兰克(Dodd-Frank)法案要求进行的压力测试，预计在经济严重下行的情况下，至少需对房利美及房贷美挹注490亿至1,260亿美元。(完)
(编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。