美国需对房利美及房贷美大举注资 以因应金融危机--FHFA

路透华盛顿8月8日 - 联邦住房金融局(FHFA)周一表示，需对房利美(Fannie Mae)及房贷美(Freddie Mac)挹注大笔资金，方可安度另一波金融风暴。

据FHFA的压力测试显示，两家政府所掌控的房贷机构--房利美及房贷美将需注资最高达1,260亿美元，才能度过严重的经济滑坡。

这两家公司曾由股东所掌管，在全球金融风暴加剧之际，于2008年9月由美国财政部接管，并注资1,870亿美元。

自此之后，随着房市日渐走强，两家公司已对财政部返还约2,500亿美元。

根据多德-弗兰克(Dodd-Frank)法案要求进行的压力测试，预计在经济严重下行的情况下，至少需对房利美及房贷美挹注490亿至1,260亿美元。(完)