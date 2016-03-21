美国2月成屋销售锐降 楼市显现警报信号

路透华盛顿3月21日 - 美国2月成屋销售锐降，这对美国经济而言可能是一个令人担忧的迹象。美国经济原本似乎对全球经济下滑颇具韧性。

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国2月成屋销售减少7.1%，年率为508万户，为11月以来最低。

在去年10月推出新的抵押贷款规定后，近几个月成屋销售数据走势波动，往往呈现大起大落。

2月销售下降打击投资者信心，数据公布后标普500指数下跌。

全国成屋销售普遍下降，其中美国东北部更是大降17.1%。

分析师原本预期，2月成屋销售年率下降2.8%至532万户。

成屋销售房价中值较上年同期上涨4.4%，至210,800美元。

房屋市场数据与近期出炉的其他数据发出了彼此矛盾的信号。最近的数据显示，就业强劲增长且工厂产出在受到海外需求疲弱和美元升值冲击后回稳。

楼市继续受到就业市场趋紧的支撑，后者推动薪资攀升并促使出现新的家庭。不过可供出售的物业数量相对不足仍构成挑战。

“寻找价格可以接受的合适房子让许多潜在买家头疼不已，”NAR经济学家Lawrence Yun表示。

2月待售房屋较1月增加3.3%至188万户，但较上年同期减少1.1%。

以2月销售速度计算，清空房屋库存需4.4个月时间，1月为4.0个月。通常认为待售房屋量可供销售六个月说明供需达到较好的平衡。

美国成屋销售图表：link.reuters.com/vuv62w (完)