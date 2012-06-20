美国楼市复苏进行时 今年建筑业活动可期

路透华盛顿6月19日电---美国5月房屋开工从三年半高位下滑,不过建筑许可大幅上升,暗示初露头角的楼市复苏仍在继续.

美国商务部周二公布,5月房屋开工年率降至70.8万户,分析师预估为72.0万户.

不过,3、4两月数据上修,让该数据连续五个月高於70,为2008年来首见.

这彰显出当前形势的巨大转变:尽管美国整体经济看上去在失去动能,但楼市正获得动力,成为相对闪耀的领域.虽然企业招聘急剧放缓,但房价看上去正在企稳,建筑商信心升到五年高位.

"楼市初步展现出来的复苏,似乎没有受到最近公布的其他大部分疲软经济数据的影响."High Frequency Economics分析师Ian Shepherdson表示.

5月房屋开工下滑完全是因为多户住宅开工情况下滑21.3%所致,而这项波动颇大的数据通常会大幅修正.

占市场多数的独栋房屋开工则增加3.2%.

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另一个正面迹象是,5月新建许可跳增7.9%,年率为78万户,为2008年9月以来最高,且远高於分析师的预估.

"报告中有数个项目显示的前景比整体数据更为光明,"纽约巴克莱的经济分析师Peter Newland说.

例如,4月房屋开工年率由71.7万户上修至74.4万户,为2008年10月以来最高.

许多分析师现在预期今年住房建筑活动将可对经济成长做出贡献,为2005年以来首见.

此外,欧洲债务危机和美国计划中的财政紧缩,让已经苦苦挣扎的经济更蒙上阴霾.自2月以来雇员活动持续下滑,劳工部周二表示,美国4月职位空缺降至五个月低点.

就业情况恶化会危及奥巴马总统11月争取连任的希望.而招聘活动放缓已使得美国联邦储备委员会(FED,美联储)可能在周三宣布进一步宽松货币政策的预期升温.(完)

--编译 程琳/王冠中;审校 孙茉莉

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