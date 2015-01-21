综述：美国独栋屋开工触及六年半峰值 预示楼市复苏今年加速

分析：法国大选未飞出黑天鹅 浇熄欧元政治风险相关交投热情
路透伦敦5月8日 - 去年12月，对于追踪全球政经风险的大型金融投资者而言，2017年交投主题之一便是欧洲民粹主义盛行及其可能对欧元未来造成的威胁。
路透华盛顿1月21日 - 美国12月独栋房屋开工增至六年半最高水平，建筑许可也急增，是疲弱楼市令人鼓舞的复苏迹象。
美国商务部周三称，12月独栋屋开工跳增7.2%，经季节性调整后年率为72.8万户，为2008年3月以来最高。独栋屋在楼市的占比最大。
这抵消了波动性较大的多户房屋开工回落0.8%的影响，使上月总体房屋开工增长4.4%，至年率109万户。
分析师之前预计，12月房屋开工年率增至104万户。
数据公布后，地产股大涨，地产股指数.HGX跑赢大盘。美国最大地产商DR Horton(DHI.N)升0.65%。Lennar Corp(LEN.N)涨1.03%。
楼市表现一直滞后于不断加速的美国经济成长，薪资增长缓慢使首次购房人只能望房兴叹，并迫使很多年轻的成年人与父母同住或亲戚朋友合住。
房价上涨，以及金融机构收紧放贷条件也是制约楼市复苏的因素之一。
组建家庭的速度缓慢对住宅建设的影响尤其大。近期大学毕业生债务负担沉重，以及薪资收入普遍较低使导致美国人组建家庭速度缓慢的原因。
目前，美国人每年组建约50万个新家庭，远低于预示着楼市将有强劲表现的逾100万。
不过，由于预期薪资增长将加速，30年期抵押贷款利率较2014年初的水平回落了逾80个基点，以及政府采取行动放宽信贷条件，预计楼市复苏将在今年提速，从而帮助缓解全球成长放缓对美国经济造成的冲击。
2014年全年房屋开工增长8.8%，至101万户，为2007年以来最高水平。
去年，独栋房屋开工也触及七年来最高水平。12月，西部地区独栋房屋开工触及七年高位，中西部则为2011年12月以来最高。
上月，多户房屋开工下降0.8%，年率为36.1万户。
尽管总体建筑许可下降了1.9%，至103万户，但主要是因多户房屋建筑许可骤降11.8%所致。
独栋屋建筑许可上月增长了4.5%，至2008年1月来最高水平。南部地区的建筑许可触及2008年2月以来最高。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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